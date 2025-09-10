Victoria Ruffo

¿Hijo de Victoria Ruffo se va de retiro?: la actriz genera dudas sobre viaje de José Eduardo y él reacciona

José Eduardo Derbez no se quedó callado ante las dudas que generó su madre luego de asegurar que se iba a un retiro espiritual. “A ver cuándo deciden que ya está listo”, dijo la actriz.

Elizabeth González.
Victoria Ruffo generó dudas sobre el viaje de su hijo José Eduardo Derbez, quien aseguró se iría a un retiro espiritual y no saldría de ahí hasta que estuviera “listo”.

“Vengo a despedir a mi hijo… venimos en familia, como siempre”, dijo este 10 de septiembre a Despierta América.

“Va a un retiro espiritual… a ver cuándo lo sueltan. A ver cuándo deciden que ya está listo”, agregó con un semblante serio. “No sé, no me aclaró bien las cosas, va a ser un viaje muy bonito, se va a divertir mucho, y ya cuando regrese hablamos”, insistió.

Ante las dudas que generó la actriz con sus comentarios, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre el tema y, sorprendido, contradijo a su mamá.

“¿Quién dijo eso (del retiro)?”, preguntó a los reporteros. “Ah, pues ya sabes cómo es de bromista... Me voy a grabar una película y una serie, dos temporadas”, aclaró sobre la verdadera naturaleza de su viaje.

“Mi mamá porque le gusta generar polémica; si fuera un retiro, me fuera a Tepoztlán", dijo entre risas.

Por último, José Eduardo Derbez confesó que lo más difícil de este viaje no solo es separarse de su familia sino de su novia Paola Dalay y su hija.

“Muchísimo, muchísimo. Me pesa mucho, pero pues también hay que salir para los pañales. Y luego yo que compro de más, pues sí hay que ahorrarle un poquito, ¿no, muchachos?”, sentenció.


