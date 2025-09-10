¿Hijo de Victoria Ruffo se va de retiro?: la actriz genera dudas sobre viaje de José Eduardo y él reacciona
José Eduardo Derbez no se quedó callado ante las dudas que generó su madre luego de asegurar que se iba a un retiro espiritual. “A ver cuándo deciden que ya está listo”, dijo la actriz.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Victoria Ruffo generó dudas sobre el viaje de su hijo José Eduardo Derbez, quien aseguró se iría a un retiro espiritual y no saldría de ahí hasta que estuviera “listo”.
“Vengo a despedir a mi hijo… venimos en familia, como siempre”, dijo este 10 de septiembre a Despierta América.
“Va a un retiro espiritual… a ver cuándo lo sueltan. A ver cuándo deciden que ya está listo”, agregó con un semblante serio. “No sé, no me aclaró bien las cosas, va a ser un viaje muy bonito, se va a divertir mucho, y ya cuando regrese hablamos”, insistió.
Ante las dudas que generó la actriz con sus comentarios, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre el tema y, sorprendido, contradijo a su mamá.
“¿Quién dijo eso (del retiro)?”, preguntó a los reporteros. “Ah, pues ya sabes cómo es de bromista... Me voy a grabar una película y una serie, dos temporadas”, aclaró sobre la verdadera naturaleza de su viaje.
“Mi mamá porque le gusta generar polémica; si fuera un retiro, me fuera a Tepoztlán", dijo entre risas.
Por último, José Eduardo Derbez confesó que lo más difícil de este viaje no solo es separarse de su familia sino de su novia Paola Dalay y su hija.
“Muchísimo, muchísimo. Me pesa mucho, pero pues también hay que salir para los pañales. Y luego yo que compro de más, pues sí hay que ahorrarle un poquito, ¿no, muchachos?”, sentenció.