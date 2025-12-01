Victoria Ruffo habla sobre la muerte de la mamá de Aislinn Derbez: revela reacción de José Eduardo

A una semana del inesperado fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, Victoria Ruffo se refirió a los difíciles momentos por los que, supone, atraviesa la media hermana de su hijo José Eduardo.

La actriz reveló a ‘Ventaneando’ que, aunque nunca tuvo un contacto directo con la actriz de doblaje, la noticia le pareció triste, pues finalmente “es una mamá que se va” y en este caso, es la mamá de la hermana de José Eduardo.

PUBLICIDAD

“Nunca tuvimos contacto, la verdad no la conocía, pero bueno, finalmente es una mamá que se va y la falta de una mamá es bien difícil. Es terrible”, comentó este 1 de diciembre.

“Aislinn debe estar muy triste y muy consternad”, agregó y le deseó pronta resignación a la actriz.

“Que se resigne pronto, que encuentre la paz y que su madre siempre va a estar junto a ella en todos los momentos”, expresó.

La reacción de José Eduardo Derbez ante la pérdida de su hermana

En otra entrevista, Victoria Ruffo lamentó las críticas que la familia Derbez recibió por presuntamente no dedicarle un mensaje de apoyo a Aislinn.

“ Esas cosas no deben de existir, no deben de pasar, son momentos muy difíciles para la familia y sobre todo para Aislinn, perder a una mamá es algo que no te recuperas nunca”, señaló a Enrique de la Rosa.

Asimismo, reveló cuál fue la reacción de José Eduardo tras enterarse que su hermana había perdido a su mamá de manera inesperada.

“José Eduardo ha estado en comunicación con ella porque no está en México, está trabajando fuera, creo que están en comunicación, como debe ser”, sentenció.