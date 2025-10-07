Eugenio Derbez

Eugenio Derbez da la cara ante señalamientos de sus exparejas: “Ya no caigo en provocaciones”

El cantante no se quedó callado ante los señalamientos que hicieron Dalílah Polanco y Victoria Ruffo. La presentadora lo acusó de supuestamente serle infiel, mientras que la actriz de no saber ser papá.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Victoria Ruffo exhibe a Eugenio Derbez por no saber ser papá y él así reacciona

Eugenio Derbez ya no va a caer “en provocaciones”. El esposo de Alessandra Rosaldo dio la cara ante los señalamientos que sus exparejas, Dalílah Polanco y Victoria Ruffo, quienes revivieron polémicas de hace más de 20 años.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el productor fue cuestionado sobre las declaraciones de Dalílah Polanco, quien durante su participación en La Casa de los Famosos México dejó entrever que Eugenio Derbez le habría sido infiel con Alessandra Rosaldo.

¿Niega infidelidad a exnovia?

Ella nunca mencionó el nombre del productor de La Familia P. Luche ni mucho menos el de la vocalista de Sentidos Opuestos. Sin embargo, la descripción que hizo en su relato parecía coincidir con el perfil de los ahora esposos.

“No hay nota, no hay nada que decir… Hemos hablado abiertamente de nuestra relación, Ale y y”, refutó este 6 de octubre a Berenice Ortiz.

“Están sacando una nota de hace 20 años de que terminé con una novia para andar con mi mujer, con mi esposa, entonces, la verdad es que, pues, nada. No hay nota. Es una estrategia para hacer publicidad, cien por ciento”, agregó.

Eugenio Derbez responde a Victoria Ruffo

Al mismo tiempo en que Eugenio Derbez se abría paso entre los reporteros, el comediante fue cuestionado por los señalamientos de Victoria Ruffo, quien aseguró que el actor “nunca ha sabido” ser papá.

“Ya no caigo en las provocaciones, tampoco de Victoria”, sentenció.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre el rol de Eugenio Derbez como papá?

Victoria Ruffo declaró a ‘Venga la Alegría’ que a su percepción, Eugenio Derbez no sabía ser papá de sus hijos sino amigo.

“Yo siento que Eugenio es más amigo que papá. Ahora que son grandes, sus hijos, se lleva muy bien con ellos, comparte más con ellos, ¿no? Que cuando eran chicos. Yo hablo de lo mío, de los demás niños, yo no sé. Ni me meto ni quiero problemas, ¿no? Pero ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo. Hasta ahora”, expresó el 6 de octubre.

