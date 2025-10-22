Victoria Ruffo

Victoria Ruffo responde a Vadhir tras defender a Eugenio Derbez: “¿A ese quién lo mete?”

La actriz no se quedó callada ante los comentarios que hizo Vadhir Derbez sobre el rol de Eugenio Derbez como papá. Victoria Ruffo dejó claro que cada quien habla de acuerdo a su experiencia.

Victoria Ruffo respondió tajante a Vadhir luego de que él saliera en defensa de su papá. Hace días, la actriz acusó a Eugenio Derbez de no saber ser papá de sus hijos mayores, entre ellos, José Eduardo Derbez.

La estrella de telenovelas fue cuestionada sobre los comentarios de Vadhir. Sin embargo, al escuchar su nombre, se sorprendió de que se involucrara en el tema.

“Ese ya es problema de Vadhir”, expresó tajante a El Gordo y La Flaca el 21 de octubre.

“¿Y a ese quién lo mete? ¿Pero por qué a mí me mete? Cada quien habla como le va en la feria… a mí me fue medio regular”, agregó entre risas.

Sin entrar en polémica con el otro hijo de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo fue contundente al declarar que ella solo habla de su propia experiencia. Asimismo, destacó que lo “maravilloso” de su relación con el comediante fue su hijo José Eduardo.

“Gracias a Dios tengo un hijo maravilloso, José Eduardo, que salió de esa relación y que lo amo. Amo mucho a mi hijo y lo admiro mucho como persona, como ser humano, independientemente como actor y como artista, que ha salido bueno”, dijo.

Por último, Victoria Ruffo dejó claro que, aunque Eugenio Derbez ya no le dé réplica, ella seguirá respondiendo verdades.

“Si me preguntan, ‘¿es bueno?, no, no es bueno…’ No sé, lo que me digan, yo digo la verdad”, sentenció.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo acusó a Eugenio Derbez de no saber ser papá de su hijo José Eduardo Derbez pese a estar pendiente de él.

“Ahora es más compañero, más amigo… papá nunca ha sabido serlo hasta ahora”, declaró el 6 de octubre.

Ante estos comentarios, Vadhir declaró a ‘Venga la Alegría’: “Ahí si no te puedo decir nada, yo solo hablo de cómo me fue a mí y no fue mal padre”, dijo.

