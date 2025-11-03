Victoria Ruffo recuerda sus apasionados besos con exesposo de Aislinn Derbez: su hijo reacciona

Video Victoria Ruffo arremete contra Eugenio Derbez: ahora lo llama “feo" y “payaso” frente a su hijo

Victoria Ruffo recordó sus apasionados besos con Mauricio Ochmann frente a su hijo José Eduardo Derbez, quien no podía dar crédito a la enorme sonrisa que esbozaba la actriz.

Durante la transmisión de su programa ‘Mixologiando’, el actor cuestionó a su madre sobre las escenas románticas que ha protagonizado a lo largo de su carrera y fue ahí cuando Victoria Ruffo reconoció que le han tocado “muy buenos actores y muy buenos besadores”.

“¿Mauricio Ochmann está incluido?”, quiso saber su hijo, a lo que ella respondió de inmediato y con una enorme sonrisa: “También”.

“Pero hasta sonreíste, ¡qué bárbara!”, reaccionó él. “¿Sí besa bien el Mauricio?”, le volvió a preguntar. “Sí besa bien, pero aparte me cae rebien”, dijo ella.

Victoria Ruffo es 15 años mayor que Mauricio Ochmann

La llamada ‘Queen’ de las telenovelas reconoció que si bien el exesposo de Aislinn Derbez le daba buenos besos, siempre lo vio como un niño. Incluso, reveló qué hacía él para que ella sintiera más la diferencia de edades entre ellos.

“Es un niñote… Yo tenía escenas con él en la que nos poníamos a bailar… evidentemente yo soy una mujer mayor y cuando ensayábamos, en lugar de cantarme algo romántico, me cantaba 'eres tú, el príncipe azul…’ y yo decía: ‘No puede ser que me esté cantando esto… esto no es nada romántico, es como si deveras estuviera con un niño… y se siente feo, pero besa bien, me cae bien”, sentenció.

Un romance de telenovela

Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann sostuvieron un romance en la ficción en ‘Victoria’, telenovela en la que trabajaron juntos en 2007. Años más tarde, el actor se casó en 2016 con Aislinn Derbez, quien a su vez es media hermana de José Eduardo Derbez.

En 2019, durante la transmisión del reality ‘De viaje con los Derbez’ el tema salió a flote. Incluso, la misma Aislinn Derbez reconoció que entre su entonces esposo y la ex de su papá hubieron “escenas muy fuertes”.