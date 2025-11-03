Victoria Ruffo

Victoria Ruffo recuerda sus apasionados besos con exesposo de Aislinn Derbez: su hijo reacciona

La actriz recordó frente a su hijo José Eduardo el romance en la ficción que vivió con el actor Mauricio Ochmann, quien años después se convertiría en el esposo de su hermana Aislinn Derbez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Victoria Ruffo arremete contra Eugenio Derbez: ahora lo llama “feo" y “payaso” frente a su hijo

Victoria Ruffo recordó sus apasionados besos con Mauricio Ochmann frente a su hijo José Eduardo Derbez, quien no podía dar crédito a la enorme sonrisa que esbozaba la actriz.

Durante la transmisión de su programa ‘Mixologiando’, el actor cuestionó a su madre sobre las escenas románticas que ha protagonizado a lo largo de su carrera y fue ahí cuando Victoria Ruffo reconoció que le han tocado “muy buenos actores y muy buenos besadores”.

PUBLICIDAD

“¿Mauricio Ochmann está incluido?”, quiso saber su hijo, a lo que ella respondió de inmediato y con una enorme sonrisa: “También”.

Más sobre Victoria Ruffo

Victoria Ruffo responde a Vadhir tras defender a Eugenio Derbez: “¿A ese quién lo mete?”
2 mins

Victoria Ruffo responde a Vadhir tras defender a Eugenio Derbez: “¿A ese quién lo mete?”

Univision Famosos
Dalílah Polanco y Eugenio Derbez: él da la cara ante señalamientos de infidelidad ¿con Alessandra Rosaldo?
2 mins

Dalílah Polanco y Eugenio Derbez: él da la cara ante señalamientos de infidelidad ¿con Alessandra Rosaldo?

Univision Famosos
¿Hijo de Victoria Ruffo se va de retiro?: la actriz genera dudas sobre viaje de José Eduardo y él reacciona
1 mins

¿Hijo de Victoria Ruffo se va de retiro?: la actriz genera dudas sobre viaje de José Eduardo y él reacciona

Univision Famosos
Victoria Ruffo alarma por su salud: revela enfermedad que la hace alejarse de los escenarios
1 mins

Victoria Ruffo alarma por su salud: revela enfermedad que la hace alejarse de los escenarios

Univision Famosos
A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia
2 mins

A días de casarse, ‘hijo’ de Victoria Ruffo revela cómo le propuso matrimonio a su novia

Univision Famosos
Victoria Ruffo y elenco de ‘La Madrastra’ se reencuentra: así lucen 20 años después
1 mins

Victoria Ruffo y elenco de ‘La Madrastra’ se reencuentra: así lucen 20 años después

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención
1 mins

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"
1 mins

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"

Univision Famosos

“Pero hasta sonreíste, ¡qué bárbara!”, reaccionó él. “¿Sí besa bien el Mauricio?”, le volvió a preguntar. “Sí besa bien, pero aparte me cae rebien”, dijo ella.

Victoria Ruffo es 15 años mayor que Mauricio Ochmann

La llamada ‘Queen’ de las telenovelas reconoció que si bien el exesposo de Aislinn Derbez le daba buenos besos, siempre lo vio como un niño. Incluso, reveló qué hacía él para que ella sintiera más la diferencia de edades entre ellos.

“Es un niñote… Yo tenía escenas con él en la que nos poníamos a bailar… evidentemente yo soy una mujer mayor y cuando ensayábamos, en lugar de cantarme algo romántico, me cantaba 'eres tú, el príncipe azul…’ y yo decía: ‘No puede ser que me esté cantando esto… esto no es nada romántico, es como si deveras estuviera con un niño… y se siente feo, pero besa bien, me cae bien”, sentenció.

Un romance de telenovela

Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann sostuvieron un romance en la ficción en ‘Victoria’, telenovela en la que trabajaron juntos en 2007. Años más tarde, el actor se casó en 2016 con Aislinn Derbez, quien a su vez es media hermana de José Eduardo Derbez.

En 2019, durante la transmisión del reality ‘De viaje con los Derbez’ el tema salió a flote. Incluso, la misma Aislinn Derbez reconoció que entre su entonces esposo y la ex de su papá hubieron “escenas muy fuertes”.

Mi papá estuvo con mi mamá, entonces en algún momento besó a mi mamá. En la novela Mau besó a mi mamá… ¿qué está pasando?”, dijo en aquel entonces y entre risas José Eduardo Derbez.

Relacionados:
Victoria RuffoMauricio OchmannFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX