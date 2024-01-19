Sin peluca y con el ojo morado: nuevas imágenes de Yailin y Tekashi salen a luz

Video Filtran foto de Yailin golpeada y ella explica qué le pasó: fans preguntan si Tekashi la agredió

Nuevas imágenes de las presuntas agresiones de Tekashi 6ix9ine a Yailin salieron a la luz. Ahora circula un video en donde la cantante muestra los golpes en la cara que le habría propinado el rapero, así como una de sus manos hinchada.

El clip de 53 segundos que fue publicado en las redes del portal de noticias De Último Minuto este 19 de enero, habría sido enviado a una mujer que lo reproduce en un celular mientras lo graba con otro teléfono.

En el audio se escuchan sus sollozos al ver las imágenes y como señala los golpes que tiene la intérprete de 'Pa’ Ti'.

Yailin La Más Viral muestra su rostro golpeado

Al inicio de la grabación se aprecia a Yailin mostrando su rostro con un ojo morado y señalando que Tekashi le había arrancado la peluca.

"Mira, me quitó la peluca con aceite y todo, que mi hija se muera, me la puso (pegó), mira", señalando su mano que se aprecia hinchada.

"Me la puso (pegó) quitándomela (la peluca), el celular me lo quitó ahí", detalla mostrando el baño donde habría sido el episodio de violencia.

"Mira lo que hace, normal", dice mientras enfoca al rapero, quien arroja la peluca rubia de la cantante al retrete.

"Pídame el Uber para irme de aquí", le solicita Yailin mientras que 6ix9ine le contesta algo que no se alcanza a entender, pero la dominicana agrega "No tiene Uber tampoco".

Mientras la cantante camina rodeando el baño le pregunta a 6ix9ine "¿Me quieres dar (pegar)?".

¡Siguen saliendo más pruebas!



Llega a nuestra redacción otro audiovisual que la urbana Yailin había enviado a su familia tras ser víctima de violencia por el rapero estadounidense Tekashi.



En la fílmica se observa a Georgina, nombre de pila de la urbana, con un moretón en el… pic.twitter.com/KdmevIvaua — De Último Minuto (@UltimominutoTW) January 19, 2024

La llamada al 911 en el bautizo de Cattleya

El 16 de diciembre de 2023, Smairy Cabada, la encargada de organizar el evento para la niña en septiembre pasado, reveló el show dominicano 'Esto No Es Radio', que al final del evento el rapero habría agredido a la dominicana en la pista de baile.

"Ellos comenzaron a discutir (…) Hay gritos de parte y parte, entonces ahí él la estrelló encima de la pista de luces que teníamos ahí y ella le arrebató el celular a uno de seguridad de ella para grabarlo", narró la empresaria.

Al parecer, Yailin habría llamado dos veces al servicio de emergencias, pues De Último Minuto también publicó un video en donde se escucha que ella habla al 911 otra vez, ya que no habrían acudido a su solicitud.

"¿Cuál es la emergencia señorita?", se escucha decir a la operadora. "A ver si no van a venir", responde Yailin molesta y agrega que le "dieron a golpes" y estaba "abajo sentada" a la espera de que llegara la policía.

Según el relato que Smairy Cabada dio en diciembre, los agentes se llevaron detenido al rapero, pero enseguida fue puesto en libertad.

"La policía fue, lo buscaron se lo llevaron preso y ¿qué hicieron?, en el camino le pagaron a la policía y lo soltaron", aseveró la empresaria en la entrevista en 'Esto No Es Radio'.