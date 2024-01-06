Filtran presunto video en donde Tekashi arremetería en contra de República Dominicana

Video Tekashi admite que consentía más a Cattleya que a su propia hija: le compró un coche de 10 mil dólares

La polémica de Tekashi 69 y Yailin La Más Viral continúa, ahora se filtró un video en donde presuntamente se escucha al rapero hablar mal de República Dominicana, país natal de la cantante y donde él estuvo radicando por algunas semanas.

En el material audiovisual que fue difundido por la cuenta oficial del locutor Alofoke en Instagram, así como por Latino Urban Clips, se escucha la presunta voz de Daniel Hernández, nombre real de Tekashi, en plena conversación con otro hombre sobre Yailin y el país caribeño.

"Yailin me dijo que no puedo volver a República Dominicana y yo le dije: '¿Quién cara… quiere ir a esa basura?'. Exacto, eso mismo dije", dice presuntamente 6ix9ine. "Nadie quiere regresar para allá", se escucha decir al acompañante entre risas.

Tekashi desmiente acusaciones de Yailin

Este video sale a la luz dos días después de que el rapero tuviera una entrevista en Fogarate Radio el 3 de enero, donde habló de los problemas con 'La Chivirika', como también se le conoce a Yailin.

El intérprete de 'Shaka Laka' desmintió que la cantante no pudiera salir de Estados Unidos, incluso, aseguró que él dijo a la fiscalía que no quiso levantar cargos, pues solo pidió ayuda a la policía de Florida "para calmarla" por los destrozos que estaba haciendo.

También señaló que le habría dado dinero para que ella se regresara a República Dominicana, donde recibió el Año Nuevo junto a su hija Cattleya.

Desmintió que los golpes con los que aparece Yailin en la fotografía de su arresto fueran reales y aseveró que "editaron" la imagen.

Aprovechó para negar que debe dinero del bautizo de Cattleya como lo declaró la organizadora del evento en diciembre y asegura que pagó 100 mil dólares por la fiesta.

Tekashi también dijo en la entrevista que había amueblado la casa de Yailin y reveló que ni con su propia hija ha tenido las atenciones que tuvo con Cattleya.

"Yo a mi propia hija nunca le he comprado un coche de 10 mil dólares, a Cata yo se lo compré. Yo mantengo a la hija, le amueblé toda la casa para que su mamá y su hija estén cómodas", señaló.

Tekashi y sus problemas legales en República Dominicana

Los líos del rapero en el país del Caribe comenzaron a mediados de octubre de 2023, cuando fue arrestado durante nueve días por presuntamente agredir a dos miembros del equipo de producción de Yailin La Más Viral. Sin embargo, salió bajo fianza tras pagar 10 mil dólares.