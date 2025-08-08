Shakira

Shakira y Chris Martin levantan sospechas de romance: ella le dedicó una canción

La cantante le agradeció públicamente al vocalista de Coldplay por haberla acompañado en un difícil momento. Sus palabras desataron rumores de un presunto romance entre ellos, ya que días atrás, Chris Martin también le dedicó unas palabras a la colombiana sobre el escenario.

Elizabeth González.
Shakira y Chris Martin levantaron sospechas de ser algo más que amigos luego de que la colombiana le dedicara ‘Antología’, una de sus canciones más importantes en su carrera, durante uno de sus shows en Los Ángeles.

“La canción que sigue va para todos ustedes que han estado al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento... Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes. Muchas gracias por tratar de arreglarme”, declaró el 6 de agosto en su show del SoFi Stadium.

Las muestras de cariño de Shakira hacia Chris Martin no quedaron ahí, ya que en otro momento del show, la barranquillera declaró: “Mi color favorito esta noche es el amarillo”.

Aunque la cantante no hizo más comentarios al respecto, poco después trascendió que el vocalista de Coldplay se encontraba entre el público, ya que la misma intérprete se dejó ver junto a él en el backstage.

“No hay nada como cuando un colega a quien respetas y admiras viene a ver tu show”, expresó.

Shakira y Chris Martin se dejan ver juntos.
Shakira / Instagram

El guiño de Chris Martin a Shakira

Días antes de que Shakira expresara públicamente su cariño hacia Chris Martin, el británico hizo un guiño hacia intérprete durante una de las presentaciones de Coldplay en el Hard Rock Stadium en Miami.

Previo a que sonaran los primeros acordes de ‘Yellow’, el escenario se pintó completamente de amarillo al mismo tiempo en que Chris Martin decía: “Hips Don’t Lie”.

Aunque él no hizo más comentarios, horas más tarde fue la misma Shakira quien expuso su presencia durante el show de los músicos en Miami.

“Hips don’t… into Yellow”, comentó la barranquillera en uno de los videos que subió a sus historias de Instagram.

Shakira y sus hijos asistieron a uno de los conciertos que Coldplay ofreció en Miami.
Shakira / Instagram


“Nunca pensé que iba a escuchar esto. Gracias Coldplay por mencionarme; es una de mis canciones favoritas de ustedes. Gracias por invitarnos y por compartir tu talento, humanidad y bondad, y por enviar un mensaje de tolerancia y amor al mundo. ¡Todos lo necesitamos!”, expresó y posteriormente agradeció la invitación al concierto.

“¡Gracias por invitarnos a ser parte de un momento tan especial y gracias también por sus amables palabras", sentenció al pie de una imagen en la que parecían ella y sus hijos junto a Chris Martin y el resto de los músicos.

Lo que se sabe de la relación entre Shakira y Chris Martin

En diciembre de 2024, Shakira reveló a la revista Rolling Stone que encontró apoyo emocional en sus amigos más cercanos, luego de su ruptura con Gerard Piqué en 2022.

Uno de esos amigos era el vocalista de Coldplay, Chris Martin, quien se convirtió en pieza clave en su recuperación emocional. Incluso, ventiló que él la llamaba todos los días para saber cómo estaba.

“Él estuvo ahí para mí cuando me separé y estaba destrozada. Él se comunicaba conmigo todos los días para saber cómo estaba, enviándome palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría", dijo.

“Lo veo como una persona que ve la vida a través de una lente diferente, alguien sensible a las necesidades de los demás y muy empático, muy empático”, sentenció.


