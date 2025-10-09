Shakira tendría nuevo galán y no sería su ex Antonio de la Rúa: le habría dedicado canción

Video Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Shakira tendría nuevo galán y no sería con su ex Antonio de la Rúa. Luego de que se reportara que estarían viviendo juntos y que tendrían una relación muy cercana, aseguran que ella ya tendría nuevo galán, a quien supuestamente ya le habría dedicado una canción.

La periodista Adri Toval reportó en su canal de YouTube que “una fuente directa del equipo de Shakira” le habría revelado que la intérprete “dedicó un verso” de su nueva canción ‘Zoo’, que aún no se estrena.

“Shakira lanzó zoo, su más reciente sencillo para ‘Zootopia 2’ (…) Zoo no solo destaca por su contagioso ritmo y su inconfundible sello vocal sino que, según una fuente directa del equipo de Shakira, esta canción tiene un significado muy especial en la vida privada de la artista”, dijo el 8 de octubre.

“La fuente nos revela (…) que Shakira dedicó un verso de esta nueva canción a una persona con la que se está conociendo sentimentalmente y no se trata de Antonio de la Rúa”, insistió.

De acuerdo con el reporte de la periodista, el presunto nuevo galán de la cantante ya se habría ganado su corazón, lo que haría que una supuesta reconciliación con su ex, con quien en últimos meses se le ha visto muy cerca, quedara descartada.

“Shakira se está conociendo con alguien que ya es importante, que ya está conquistando su corazón, pero no se trata de Antonio de la Rúa… reconciliación descartada”, sentenció.

Shakira llevaría tiempo viviendo con su ex

Lo rumores sobre una posible reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron tras ser captados cenando junto a sus hijos en San Diego a mediados de agosto.

Los rumores se hicieron más fuertes durante uno de los conciertos de la cantante en Tijuana, México, donde nuevamente le dedicó ‘Día de enero’ a su ex.

En medio de las especulaciones, Jordi Martin reportó en el programa peruano ‘Amor y Fuego’ que la expareja tenía “una amistad profunda y de respeto mutuo” pese a su cercana convivencia.

Incluso, ventiló que su relación de “casi como hermanos” los habría llevado vivir juntos en San Diego, según una de sus fuentes.

“Hace unos días me llegó una información, que no viene del equipo de Shakira, sino por otra persona que vive en California que me aseguraba que Antonio de la Rúa estaban compartiendo una casa en San Diego, que estaban compartiendo el mismo techo con sus respectivos hijos… ojo, a esa fuente no le puedo dar la credibilidad (…) pero ahí me lo soltó”, dijo a finales de septiembre.