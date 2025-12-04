¿Shakira y Piqué se reconciliaron? Así es ahora su relación

Video Shakira sorprende al referirse a su ex Piqué como nunca en plena entrevista: esto dijo

Shakira y Gerard Piqué habrían logrado lo impensable tres años después de su polémica separación, problemas que la cantante habría ventilado en sus canciones.

De acuerdo con el periodista Alex Rodríguez, la colombiana y el español ya tendrían una relación "normal" y sin sus abogados como intermediarios, pues "ahora se comunican directamente".

Según lo contó en la emisión del 3 de diciembre del show ¡Siéntese Quién Pueda!, "el entorno más cercano a Shakira" le dijo que las cosas entre ellos ya mejoraron.

" La relación es normal, afortunadamente en estos momentos ya no tienen nada en común, ya no tienen propiedades, lo único que tienen en común en este momento son los hijos"

Milan y Sasha fueron el tema de la discordia entre ellos, sin embargo, ahora ambas celebridades están de acuerdo en todo lo referente a los niños.

"En ese tema no hay ninguna diferencia, que están los dos abogando porque tengan paz, porque tengan seguridad, que en todo se ponen de acuerdo", dijo Alex Rodríguez.

Incluso, el exfutbolista ha estado viajando una vez al mes a Miami para convivir con sus hijos.

¿Piqué se molesta porque Shakira lleva a los niños a sus eventos?

El periodista también comentó que, según su informante, Gerard Piqué no estaría molesto porque Milan y Sasha han acompañado a su madre a eventos públicos, sino todo lo contrario.

"Piqué sabe que a los niños les encanta y que por lo tanto está todo bien porque están enfocados en el bienestar de los niños".