Shakira

Shakira confiesa que la ruptura con Piqué ha sido su peor "sufrimiento": "Tenía un agujero en el pecho"

La cantante colombiana reconoció que la separación del padre de sus hijos ha sido la etapa más difícil de su vida, pues también se sumaron los problemas con hacienda y la salud de su padre.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Fan intenta besar a Shakira de manera inesperada y la cantante reacciona: "¡De ninguna manera!"

Shakira está de regreso en la escena musical con su nuevo disco 'Las Mujeres Ya No Lloran', álbum que fue una catarsis para ella, pues en sus canciones plasmó los complicados momentos que vivió durante su separación de Gerard Piqué, así como los problemas legales con hacienda.

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, la colombiana calificó como un "infierno" esa etapa de su vida que poco a poco fue sanando.

"Hacer este trabajo ha sido un proceso alquímico, mientras escribía cada canción, me reconstruía a mí misma. Mientras las cantaba, mis lágrimas se transformaban en diamantes, y mi vulnerabilidad en fuerza", dijo.

La ruptura con Piqué

Para Shakira la ruptura con el padre de sus hijos ha sido la peor experiencia que ha tenido en su vida: "El sufrimiento que sentí fue probablemente el mayor que jamás haya experimentado en toda mi vida y en ocasiones me impidió funcionar".

"Sentía como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho y la sensación era tan real, era casi física. Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí", compartió en la entrevista.

Esto quedó retratado en el video 'Monotonía', tema que grabó en colaboración con Ozuna, en donde en la historia del videoclip se le ve caminando por la calle desencajada con un hoyo en el pecho.

Una lluvia de problemas se sumaron a su ruptura con Piqué

En medio de su separación, Shakira tuvo que enfrentar los problemas fiscales con la hacienda española, así como el accidente de su padre, William Mebarak, lo cual ha mermado su salud desde entonces.

"Cuando llueve, diluvia. Fue una locura la cantidad de cosas con las que tuve que lidiar al mismo tiempo", confesó la intérprete de 'Sale El Sol' a la revista.

Dos años después de haberse visto envuelta en la polémica, Shakira comenzará su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en noviembre en Estados Unidos.

