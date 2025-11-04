Shakira da espectacular regalo para Lele Pons y su hija: así fue su encuentro

Video ¡Prepárate Lele Pons! Guaynaa quiere “15” hijos y revela lo que su bebé ya heredó de ella

Shakira hizo un espacio en su apretada agenda para conocer a la pequeña Eloísa, la bebé de Lele Pons y Guaynaa.

El 3 de noviembre la influencer, de 29 años, compartió el tierno momento en donde deja ver a la estrella colombiana de la música en su faceta maternal al cargar en brazos a la niña, quien tiene tres meses de nacida.

"¡Te amamos Shakira! Un día que nunca olvidaré. No puedo esperar para contarle este momento a Eloísa", escribió en inglés al inicio de la tierna fotografía.

En español agregó: "¡Te amamos! Qué momento más bello. Gracias por visitar a Eloísa".

Shakira no habría llegado con las manos vacías, en la fotografía que Lele publicó en sus historia de Instagram posa con un enorme ramo de rosas blancas y rosas.

Las amigas vistieron de manera relajada, mientras Eloísa, que nació el 27 de julio de 2025, lució un tierno vestido floreado con un suéter blanco y una linda diadema.

Shakira visitó a la pequeña Eloísa, la bebé de Lele Pons y Guaynaa. Imagen Lele Pons/Instagram

La amistad entre Lele Pons y Shakira

La 'influencer' venezolana cumplió su sueño al conocer a Shakira, incluso, confesó que nunca imaginó que llegaran a ser tan cercanas.

Lele conoció a la colombiana en 2018 como fan, pues desde niña había sido su admiradora. Ese primer encuentro fue muy significativo para ella, marcando el inicio de una conexión que con el tiempo se transformó en amistad.

En 2024, Pons participó en el videoclip de "Soltera", una colaboración de Shakira con otras artistas. Este proyecto fue clave para que su vínculo creciera.

"Logré el sueño que yo quería más en la vida, que era conocer a Shakira. Y después ser como, no sé, íntima, que ella me conozca como me conoce a mí ahora", contó a Mezcalent.

Lele también acompañó a la cantante en el concierto inaugural de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en Charlotte, donde ya estaba embarazada.