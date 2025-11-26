Shakira y su ex, Antonio de la Rúa, estarían vacacionando juntos con hijos incluidos, ¿resurgió el amor?

Video Cachan a Shakira con su ex Antonio de la Rúa cenando: ¿hay reconciliación?

Shakira supuestamente se encuentra de vacaciones con su ex, Antonio de la Rúa, y los respectivos hijos que ambos tuvieron con sus antiguas parejas.

Esta información llega a semanas de que comenzara a rumorarse que posiblemente la cantautora y el empresario se estarían dando una segunda oportunidad en el amor a 15 años de su ruptura.

PUBLICIDAD

Shakira y Antonio de la Rúa estarían vacacionando juntos y con sus hijos

Ha sido la periodista Adri Toval quien reporta que Shakira estaría pasando un tiempo libre al lado sus retoños, Milan y Sasha, Antonio de la Rúa, y los niños de este, Zulú y Mael.

Ella contó, en un ‘post’ de Instagram este 25 de noviembre, que supuestamente la intérprete de ‘Waka Waka’ y el argentino eligieron como destino Uruguay, “según fuentes cercanas” a la artista.

Todos estarían quedándose “en la finca La Colorada”, que es propiedad del también abogado y se ubica en la ciudad Punta del Este, antes de que ella retome “los conciertos que tiene programados”.

Toval puntualizó que su informante “recalca que no existe un vínculo sentimental” entre el dúo, que terminó su romance a finales de 2010.

“La convivencia se da por respeto, cercanía y el cariño que los niños de ambos comparten. ‘Se consideran familia, y a los niños les encanta pasar tiempo juntos’, aseguró mi fuente”, relató.

Shakira procreó a Sasha y a Milan con Gerard Piqué y, tras su ruptura, ambos están la mayor parte del año con ella.

Por su parte, Antonio tuvo a Zulú y Mael con la modelo vallecaucana Daniela Ramos, de la que se separó en 2018, hecho que se supo apenas en marzo pasado.

¿Shakira y Antonio de la Rúa volvieron?

A inicios de septiembre, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, aseveró que el propio Antonio de la Rúa le dijo, “el verano pasado”, que con Shakira tiene “una amistad muy bonita”.

El español expuso que ellos “limaron asperezas hace 3 años” y que ahora el político “formaba parte del equipo” que la barranquillera reunió para su tour mundial.

PUBLICIDAD

“Antonio de la Rúa, sé y me consta, se convirtió en un apoyo grande en la separación de Shakira con Piqué. Se convirtió en su hombro para llorar”, mencionó.

Para aquel entonces, compartió el paparazzo, la estrella pop se encontraba “soletera” y únicamente sería amiga de Antonio.