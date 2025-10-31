Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió

Video Shakira y Piqué llegan a un acuerdo para vender su casa por 16 millones de dólares: así es la mansión

Shakira y Piqué finalmente lograron vender la lujosa mansión que fue su ‘nidito de amor’ y, además, habría sido testigo de la supuesta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía Martí.

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, la estrella del balompié Lamine Yamal ha comprado la propiedad, ubicada en el municipio de Esplugues de Llobregat.

PUBLICIDAD

Según el paparazzo, el adolescente de 18 años firmó la compra el pasado lunes 27 de octubre “y pagó 12 millones de dólares” por ella.

Además de la residencia principal, en la que vivían la cantante y el deportista con sus hijos, en el terreno que el español adquirió también está aquella que habitaban los papás del ahora empresario.

La casa en la que estuvo el dúo por más de una década cuenta con amenidades como salón de juegos, biblioteca, gimnasio, piscinas, sala de cine y cancha de fútbol.

Shakira se deshace de lugar en el que la habrían engañado

Aunque, hasta la fecha, Shakira no lo ha dicho con todas sus letras, aparentemente ya confirmó que Piqué la engañó con Clara Chía Martí.

En primer lugar, lo habría hecho con su canción ‘BZRP Music Sessions #53’ y, después, durante su entrevista con People en Español, en junio de 2023.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI [Unidad de Cuidados Intensivos]. Pensé que no sobreviviría a tanto”, confesó.

Luego de que ella confirmara la separación, un año antes, medios difundieron muchos de los presuntos detalles de lo que supuestamente ocurrió.

Uno de ellos, según La Vanguardia, es que presuntamente la artista descubrió que Gerard estaba con la joven porque la mermelada, que sólo consumía ella en su hogar, se terminó cuando estaba de viaje.

De hecho, la colombiana pareció confirmar eso con una escena en su videoclip de ‘Te felicito’, en la que se le ve abriendo una nevera dentro de la que hay un bote con jalea.