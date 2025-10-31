Shakira

Shakira y Piqué venden por millones mansión que habría sido testigo de la traición que ella sufrió

La expareja finalmente se deshizo de la residencia que compartieron mientras estuvieron juntos y que permaneció a la venta durante casi tres años tras su separación. Ahí, presuntamente, la cantante descubrió que el deportista la habría engañado con Clara Chía Martí.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Shakira y Piqué llegan a un acuerdo para vender su casa por 16 millones de dólares: así es la mansión

Shakira y Piqué finalmente lograron vender la lujosa mansión que fue su ‘nidito de amor’ y, además, habría sido testigo de la supuesta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía Martí.

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, la estrella del balompié Lamine Yamal ha comprado la propiedad, ubicada en el municipio de Esplugues de Llobregat.

PUBLICIDAD

Según el paparazzo, el adolescente de 18 años firmó la compra el pasado lunes 27 de octubre “y pagó 12 millones de dólares” por ella.

Además de la residencia principal, en la que vivían la cantante y el deportista con sus hijos, en el terreno que el español adquirió también está aquella que habitaban los papás del ahora empresario.

Más sobre Shakira

Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira: él la demandó por millones
2 mins

Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira: él la demandó por millones

Univision Famosos
Hombre de 80 años asegura haber tenido romance con Shakira: tendría pruebas
0:59

Hombre de 80 años asegura haber tenido romance con Shakira: tendría pruebas

Univision Famosos
Shakira enfrenta insólita demanda millonaria por presunto fraude: ella se defiende
2 mins

Shakira enfrenta insólita demanda millonaria por presunto fraude: ella se defiende

Univision Famosos
Shakira tendría nuevo galán y no sería su ex Antonio de la Rúa: le habría dedicado canción
2 mins

Shakira tendría nuevo galán y no sería su ex Antonio de la Rúa: le habría dedicado canción

Univision Famosos
¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video
1 mins

¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video

Univision Famosos
Shakira y Beéle hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera
2 mins

Shakira y Beéle hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera

Univision Famosos
Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón
1:00

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Univision Famosos
¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira
3 mins

¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira

Univision Famosos
Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía
2 mins

Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía

Univision Famosos
¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”
1 mins

¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”

Univision Famosos

La casa en la que estuvo el dúo por más de una década cuenta con amenidades como salón de juegos, biblioteca, gimnasio, piscinas, sala de cine y cancha de fútbol.

Shakira se deshace de lugar en el que la habrían engañado

Aunque, hasta la fecha, Shakira no lo ha dicho con todas sus letras, aparentemente ya confirmó que Piqué la engañó con Clara Chía Martí.

En primer lugar, lo habría hecho con su canción ‘BZRP Music Sessions #53’ y, después, durante su entrevista con People en Español, en junio de 2023.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI [Unidad de Cuidados Intensivos]. Pensé que no sobreviviría a tanto”, confesó.

Luego de que ella confirmara la separación, un año antes, medios difundieron muchos de los presuntos detalles de lo que supuestamente ocurrió.

Uno de ellos, según La Vanguardia, es que presuntamente la artista descubrió que Gerard estaba con la joven porque la mermelada, que sólo consumía ella en su hogar, se terminó cuando estaba de viaje.

De hecho, la colombiana pareció confirmar eso con una escena en su videoclip de ‘Te felicito’, en la que se le ve abriendo una nevera dentro de la que hay un bote con jalea.

“Para encontrar la verdad”, respondió al ser cuestionada por Alison Hammond, de ‘This Morning’, acerca de qué buscaba realmente al revisar el electrodoméstico.

Relacionados:
ShakiraGerard PiquéCasas de millonariosClara Chía MartiFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX