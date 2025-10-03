¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video

Video ¿Antonio de la Rúa en concierto de Shakira escuchando ‘su canción’? Así habrían captado al ex

Shakira levantó sospechas de estar estrenando galán luego de que en redes se viralizara un video en el que aparentemente se le vería besando a un misterioso hombre.

Durante su concierto del 24 de septiembre en Veracruz, México, la cantante fue captada supuestamente besando a uno de los integrantes de su staff ante la presencia de sus miles de fans.

PUBLICIDAD

Aunque en el video se apreciaría a la intérprete de ‘Soltera’ muy cerca del rostro del hombre, otro ángulo de la cámara expondría la verdad: Shakira no estaba besando al integrante de su staff, estaba recibiendo oxígeno.

Así fue captada Shakira durante uno de sus conciertos en México. Imagen Instagram



Antes de ofrecer su último show en México, la colombiana se presentó en la Ciudad de México, donde tras bambalinas se dejó ver inhalando oxígeno antes de salir al escenario, lo que en su momento encendió las alarmas por su salud.

Sin embargo, el aparente inhalador de oxígeno portátil sería el mismo con el que se dejó ver sobre el escenario de su show en Veracruz.

¿Por qué Shakira inhala oxígeno en sus conciertos?

Desde que Shakira inició su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, a la cantante se le ha visto en varias ocasiones inhalar oxígeno antes, durante y después de cada show.

La cantante suele inhalar oxígeno durante sus shows. Imagen Shakira / Instagram