Shakira

¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video

La cantante fue captada en aparente actitud sospechosa con un integrante de su staff durante uno de sus shows en México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Antonio de la Rúa en concierto de Shakira escuchando ‘su canción’? Así habrían captado al ex

Shakira levantó sospechas de estar estrenando galán luego de que en redes se viralizara un video en el que aparentemente se le vería besando a un misterioso hombre.

Durante su concierto del 24 de septiembre en Veracruz, México, la cantante fue captada supuestamente besando a uno de los integrantes de su staff ante la presencia de sus miles de fans.

PUBLICIDAD

Más sobre Shakira

Shakira y Beéle hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera
2 mins

Shakira y Beéle hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera

Univision Famosos
Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón
1:00

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Univision Famosos
¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira
3 mins

¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira

Univision Famosos
Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía
2 mins

Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía

Univision Famosos
¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”
1 mins

¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”

Univision Famosos
¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella
0:52

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella

Univision Famosos
Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio
2 mins

Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio

Univision Famosos
¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: reportan que Shakira ya estaría enterada
2 mins

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: reportan que Shakira ya estaría enterada

Univision Famosos
¿Antonio de la Rúa en concierto de Shakira escuchando ‘su canción’? Así habrían captado al ex
1:00

¿Antonio de la Rúa en concierto de Shakira escuchando ‘su canción’? Así habrían captado al ex

Univision Famosos
Shakira y Antonio de la Rúa reavivan rumores de romance: así lo habrían captado a él en México
2 mins

Shakira y Antonio de la Rúa reavivan rumores de romance: así lo habrían captado a él en México

Univision Famosos

Aunque en el video se apreciaría a la intérprete de ‘Soltera’ muy cerca del rostro del hombre, otro ángulo de la cámara expondría la verdad: Shakira no estaba besando al integrante de su staff, estaba recibiendo oxígeno.

Así fue captada Shakira durante uno de sus conciertos en México.
Así fue captada Shakira durante uno de sus conciertos en México.
Imagen Instagram


Antes de ofrecer su último show en México, la colombiana se presentó en la Ciudad de México, donde tras bambalinas se dejó ver inhalando oxígeno antes de salir al escenario, lo que en su momento encendió las alarmas por su salud.

Sin embargo, el aparente inhalador de oxígeno portátil sería el mismo con el que se dejó ver sobre el escenario de su show en Veracruz.

¿Por qué Shakira inhala oxígeno en sus conciertos?

Desde que Shakira inició su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, a la cantante se le ha visto en varias ocasiones inhalar oxígeno antes, durante y después de cada show.

La cantante suele inhalar oxígeno durante sus shows.
La cantante suele inhalar oxígeno durante sus shows.
Imagen Shakira / Instagram


Esta actividad, que ha sido compartida por Shakira en sus historias de Instagram, es parte de la r utina que tiene en cada show debido a que no es fácil cantar y bailar al mismo tiempo.

Relacionados:
ShakiraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD