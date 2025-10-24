Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira: él la demandó por millones

Video Hombre de 80 años asegura haber tenido romance con Shakira: tendría pruebas

David Rashidian, un americano de 80 años, afirma tener una relación con Shakira desde hace años. El hombre emprendió acciones legales en contra de la cantante luego de que supuestamente ella lo estafara con millones de dólares.

En entrevista con Primer Impacto, el octagenario sostuvo que supuestamente Shakira lo contactó por redes sociales hace tres años para “hacer negocios” y, posteriormente, para comenzar una “relación”.

“Después de dos meses me pidió una relación y le dije que no, que solo quería hacer negocios. Haríamos un libro y 100 conciertos por todo el mundo”, declaró a la periodista Magaly Ortiz.

En una audiencia virtual celebrada este jueves 23 de octubre en un tribunal en Miami, José Luis Becerra, abogado de Shakira, solicitó al juez desestimar la demanda de David Rashidian, ya que él no se presentó a la audiencia y el caso se trataría de una suplantación de identidad.

Ante esta situación, el hombre de 80 años negó ante las cámaras de Primer Impacto que se tratara de una estafa. Incluso, aseguró que supuestamente Shakira lo había contactado para ‘olvidar’ el lío legal.

“No, no lo es. No es fraude, todo es real”, dijo. “La demanda estaba en la Corte pero yo no le puse atención porque ella me llamó y me dijo: ‘olvida la demanda y continuemos con nuestros proyectos y nuestro amor’”, sentenció.

De acuerdo con Primer Impacto, el pleito legal fue desechado. Sin embargo, el juez dejó abierta la puerta para que el octagenario, si así lo desea, ratifique su demanda.

Shakira se defiende

Durante la audiencia virtual del 23 de octubre, el abogado de Shakira declaró que la intérprete no mantuvo ningún contacto con el hombre y, por lo tanto, tampoco rubricó ningún acuerdo con él.

En ese sentido, Shakira no solo se declaró inocente de los tres delitos que se le imputaban sino que sus abogados solicitaron al tribunal que analizara y valorara los perjuicios que esta situación le estaban provocando a la artista.

De acuerdo con los documentos legales presentados por Jordi Martin en El Gordo y La Flaca, en la emisión de este 22 de octubre, el hombre de 80 años demandó a Shakira por 100 millones de dólares y la acusó de presunto fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor en Miami.