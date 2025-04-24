Reportan “delicado” al papá de Shakira: su salud estaría “empeorando”
William Mebarak estaría delicado de salud en Barranquilla. Según reportes del paparazzo Jordi Martin, habría "preocupación máxima" en el entorno de Shakira.
En medio de la supuesta separación de Piqué y Clara Chía, se reporta que Shakira estaría atravesando por momentos difíciles en su entorno familiar. De acuerdo con el paparazzo Jordi Martin, su padre, de 93 años, se encontraría grave y “empeorando” tras una nueva crisis de salud.
Este jueves 24 de abril, el colaborador de El Gordo y La Flaca informó que William Mebarak habría empeora “en las últimas horas” y que se encontraría hospitalizado en Barraquilla.
“El papá de Shakira habría empeorado. Está muy delicado… la palabra que me ponen en el mensaje es: ‘ojo que el papá está muy delicado’. Don William ha tenido un empeoramiento en las últimas horas. Está pasando por un momento delicado de salud”, reveló en su canal de YouTube.
Según el paparazzo, Shakira estaría “muy pendiente de su padre”, sobre todo ahora que se encuentra descansando de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ por Latinoamérica.
“Como les digo, máxima preocupación en el entorno de Shakira. Sus familiares (están) muy preocupados con el empeoramiento de don William”, aseveró.
El padre de Shakira estaría atravesando por problemas de salud desde 2022, año en que la colombiana anunció su separación de Gerard Piqué luego de trascendiera que mantenía una relación con Clara Chía.
¿El papá de Shakira está hospitalizado?
“Don William lleva ya casi 3 años atravesando una muy mala racha de salud después del golpe fortuito que tuvo en casa en Barcelona, justo cuando se producía la separación entre Piqué y Shakira”, dijo Jordi.
“Don William, el día que Piqué abandona el domicilio con sus maletas y Shakira se entera de que podría tener una relación (…) justo ese día, don William se cae, tiene un accidente grave, lo ingresan, lo intervienen del cerebro y a partir de ahí pues el padre Shakira ha tenido varias intervenciones quirúrgicas. Como les digo, está en estos momentos (está) en Barranquilla grave. Me dicen que máxima preocupación”, sentenció.
Hasta el momento, Shakira no se ha pronunciado acerca de la supuesta condición de su padre, quien ha tenido problemas de salud en diversas ocasiones desde 2022.