Shakira enfrenta insólita demanda millonaria por presunto fraude: ella se defiende

Video Shakira enfrenta demanda de más de 100 millones de dólares por presunto fraude

Shakira enfrenta una demanda de 100 millones de dólares por presunto fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor en Miami.

Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, reportó que la cantante enfrenta desde el 30 de marzo pasado un proceso legal que fue iniciado en la Corte de Miami por un hombre de 80 años, a quien supuestamente ella habría defraudado.

De acuerdo con los documentos legales presentados en la emisión de este 22 de octubre, el hombre de 80 años asegura haber entregado a Shakira aproximadamente “140 mil dólares para cubrir gastos de hoteles e imprevistos médicos de su familia” y “3 mil 500 dólares para gastos de emergencia durante un supuesto viaje de la cantante a Cuba”.

“Además, dice, le firmó un contrato para publicar juntos un libro de sus memorias y realizar 100 conciertos en una gira internacional”, declaró el paparazzo.

Según el abogado criminalista, Carlos González, la demanda que estaría enfrentando Shakira en realidad sería una suplantación de identidad, ya que, destaca, “se ve que no es la Shakira de verdad”.

“Cuando alguien habla con alguien famoso (en las redes), tienen un check azul, que verifica que es esa persona. Las fotos que él manda son con una Shakira que puede ser cualquiera de nosotros que abre un Facebook y pone ‘soy Shakira’”, destacó.

La reacción de Shakira a la insólita demanda

Jordi Martin destaca que en la demanda presentada, el hombre de 80 años incluye “capturas de pantalla de la cuenta de Facebook con la que mantenía conversaciones, mensajes de textos, una supuesta licencia de conducción de Shakira, varios tickets de avión que le pagó, una tarjeta de regalo de 500 euros, varios emails y una carta donde le dice a la barranquillera que incumplió el contrato que supuestamente habían firmado”.

“Todo parece indicar que se trata de alguien que se ha hecho pasar por Shakira durante tres años para estafar a este señor”, sentenció, asegurando que Shakira estaba "asombrada con esta demanda".

Se defiende y acusa "suplantación de identidad"

Este jueves 23 de octubre se celebró una audiencia vía zoom en la que José Luis Becerra, abogado de Shakira, “solicitó la suspensión del caso” al considerar que se trata de “una clara suplantación de identidad”, según reporta ’20 Minutos’.

De acuerdo con el letrado, la intérprete de ‘Soltera’ no habría mantenido ningún contacto con el demandante y, por lo tanto, tampoco habría rubricado ningún acuerdo con él.