La lujosa mansión en la que vivirán Selena Gómez y Benny Blanco: costó 35 millones de dólares

Video Selena Gomez mintió para poder estar con su novio Benny Blanco: así comenzó su romance

A finales de 2024, Selena Gomez anunció su compromiso con el productor musical Benny Blanco, poco después de haber formalizado su relación durante un año. Desde entonces, han permanecido juntos y, recientemente, se confirmó que adquirieron una casa.

Selena Gomez y Benny Blanco compran lujosa mansión en Beverly Hills

PUBLICIDAD

Según el portal TMZ, la pareja desembolsó 35 millones de dólares por una lujosa propiedad ubicada en Beverly Hills, en Los Ángeles. Su nuevo hogar, de estilo español, cuenta con siete habitaciones, 12 baños, una piscina, biblioteca, cancha de tenis, casa de huéspedes y hasta su propio gimnasio.

Fuentes inmobiliarias revelan que Selena y Benny firmaron la compra en diciembre y pagaron una hipoteca de 22.75 millones de dólares. Dado el momento en que se concretó la adquisición, todo indica que sucedió poco después de que la cantante anunciara su compromiso, reflejando su deseo de construir un futuro juntos.

Imagen Getty Images y Grosby Group



El elevado costo de la mansión se debe tanto a su ubicación privilegiada como a su historia, ya que anteriormente perteneció a un reconocido director de cine, cuyo nombre no fue revelado en el informe. Esta transacción se convirtió en una de las ventas más caras de Beverly Hills en 2024.

Actualmente, se cree que la pareja aún no se ha mudado oficialmente, ya que en imágenes aéreas se observa un hoyo en el techo, lo que sugiere que la propiedad requiere algunas renovaciones antes de estar lista para habitarse.

Aunque no hay fotografías del interior, se espera que pronto compartan algunos detalles a través de sus redes sociales, donde suelen mostrar momentos de su vida privada.

Imagen The Grosby Group

¿Cuándo se mudará la pareja a su nueva mansión?

Tras la noticia de su compra, surgió la teoría de que no se mudarán hasta después de casarse, aunque sin una fecha oficial confirmada, se desconoce cuándo podrán instalarse en su nuevo hogar.

PUBLICIDAD

En días recientes, la pareja fue tendencia luego de que Benny Blanco sorprendiera a Selena en San Valentín llenando su bañera con queso amarillo, un gesto que desató debate en redes sobre si fue romántico o simplemente inusual.

Además de su vida personal, también han trabajado juntos en el ámbito musical. El 21 de marzo, Gomez lanzará su nuevo álbum 'I Said I Love You First', cuyo sencillo 'Scared of Loving You' fue bien recibida por el público, ya que expresa de una manera única lo que siente por su pareja.

Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE Beverly Hills, CA. February 18, 2025. Selena Gomez and boyfriend Benny Blancos new 5million Beverly Hills mansion has a hole in its ROOF, these new exclusive photos reveal. Selena and Benny have reportedly taken the next step in their romance by purchasing the Spanish-style pile together. Property records show they bought the home together in December with a 2.75million mortgage. *** La nueva mansión de Beverly Hills de 35 millones de dólares de Selena Gomez y su novio Benny Blanco tiene un agujero en el TECHO, revelan estas nuevas fotos exclusivas. Selena y Benny habrían dado el siguiente paso en su romance al comprar juntos la mansión de estilo español. Los registros de propiedad muestran que compraron la casa juntos en diciembre con una hipoteca de 22,75 millones de dólares. Imagen The Grosby Group