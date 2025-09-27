Selena Gomez

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco: la cena de ensayo, el lugar y otros detalles

Varios de los famosos invitados fueron fotografiados minutos antes de la cena de ensayo. Además, Taylor Swift arribó a Santa Bárbara, ciudad cercana a Montecito, lugar en donde se llevará a cabo la boda de Selena Gómez y Benny Blanco.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Selena Gómez preocupa por su salud: revela tener otra enfermedad además de lupus

Selena Gomez y su prometido Benny Blanco tuvieron la cena de ensayo de su boda la tarde del 26 de septiembre, confirmó TMZ, pues este sábado 27 presuntamente se casarán en una propiedad privada en Montecito, California.

De acuerdo con información del medio, entre los asistentes al evento se encontraban grandes estrellas de Hollywood como Steve Martin, Paul Rudd y Martin Short, quienes son compañeros de la cantante y actriz en la serie 'Only Murders in the Building'.

Paul Rudd listo para asistir a la cena de ensayo de la boda de Selena Gómez y Benny Blanco.
Imagen The Grosby Group/Shutterstock

Los invitados se reunieron en el lujoso hotel El Encanto de Santa Bárbara, para ser transportados al lugar del evento en donde se llevaría acabo la cena de ensayo.

Martin, Rudd y Short fueron captados con vestimenta casual mientras disfrutaban de un momento de camaradería.

Los invitados se congregaron en el hotel El Encanto para ser llevados al lugar de la boda.
Imagen The Grosby Group/Shutterstock

Taylor Swift, una de las mejores amigas de Selena Gómez no habría estado en el ensayo, sin embargo, fue fotografiada a su llegada a un aeropuerto de Santa Bárbara cuando bajaba de incógnito de su jet privado.

Captan a Taylor Swift bajando de incógnito de su jet privado en aeropuerto de Santa Bárbara.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

El lugar de la boda

Aunque el enlace matrimonial de Selena Gómez y Benny Blanco se ha manejado en completa secrecía, se sabe que el lugar en el que se llevará a cabo será una finca privada en Montecito, California.

La propiedad está resguardada por palmeras y arbustos que evitarían que los paparazzi obtengan imágenes del íntimo evento.

El lugar donde se casarán Selena Gómez y Benny Blanco en Montecito, California.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Los detalles de la boda de Selena Gómez

A pesar de que se conocen pocos detalles, se sabe que habrá más de 170 invitados.

Habrá dos enormes carpas, una blanca en la que se llevará a cabo el brindis y la fiesta, mientras que en la gris estará el altar donde la pareja se dará el sí y pronunciarán sus votos.

Según TMZ, a lo largo de propiedad se montaron varias áreas al aire libre en las que los invitados podrán alejarse un poco del ruido, así como zonas de cócteles.

También habrían construido "cocinas gourmet improvisadas" en las que se cocinará el menú que ofrecería algunos platillos de comida mexicana en honor a las raíces de Selena, pero también se incluiría comida judía.

Esta sería la carpa en donde se llevaría a cabo la fiesta tras el enlace matrimonial.
Imagen Backgrid/The Grosby Group
Relacionados:
Selena GomezBenny BlancoBodas de famososCelebridadesFamososTaylor SwiftPremios Juventud

