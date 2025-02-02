Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más

La actriz española Karla Sofía Gascón se encuentra en el centro de una controversia debido a una serie de antiguas publicaciones en su cuenta de X, las cuales contienen comentarios que han sido calificados por algunos como racistas y políticamente incorrectos.

Este fin de semana, Gascón expresó su frustración por no ser escuchada cuando afirmó que "la mayoría" de esas publicaciones son falsas. Ella no especificó de manera inmediata cuáles eran de su verdadera autoría.

Karla Sofía Gascón rompe en llanto por mensajes

La actriz, nominada al Oscar por su actuación en la también controvertida cinta 'Emilia Pérez', concedió una entrevista a CNN en Español que fue presentada este sábado 1 de febrero y en la que enfrentó la polémica sobre sus antiguos tuits.

" Se me ha juzgado, condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio y sin derecho a defenderme", dijo.

Ahí dejó claro que no prevé renunciar por esta situación a la nominación que tiene a los Oscar como Mejor Actriz: "Me he dejado tres o cuatro años de mi vida trabajando como loca".

" No puedo renunciar a mi nominación porque lo que se está valorando es mi trabajo actoral (y además) no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie ni soy racista. No tengo nada que ocultar y por eso no tengo por qué renunciar", defendió.

En la charla en la que se le escaparon las lágrimas en varios momentos, también aseguró que conversó con Selena Gómez, a quien le alegó no haber escrito un tuit ofensivo hacia ella.

También mencionó haber hablado con Zoe Saldaña, ambas compañeras de reparto en la película 'Emilia Pérez'.

" Ellas me conocen perfectamente. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas", señaló.

Para fijar su postura, insistió en que ha "defendido a las personas negras, un pueblo que ha sido masacrado y violentado en muchas ocasiones y con el que me siento muy identificada (por) lo que me está pasando en este momento".

Ofrece disculpas por sus “formas”

La española reconoció que en el pasado sí escribió ciertos mensajes que le achacan desde hace varios días y se disculpó.

"Lo primero, quiero pedir mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, presente y futuro", alegó.

Algunos medios reseñaron que no admitió alguna "culpa concreta" por alguno de sus anteriores mensajes donde se habría expresado también contra los marroquíes y los musulmanes.

Los polémicos mensajes

Presuntas publicaciones de la cuenta de Karla Sofía Gascón en Twitter resurgieron esta semana, algunas tan antiguas como de 2016, en las que habría criticado el idioma, la indumentaria y la cultura de los musulmanes en su España natal. También en uno que se le atribuyó sugirió que se prohibiera el Islam.

Y menos de un mes después de que George Floyd, un hombre afrodescendiente que fue asesinado por un oficial de policía blanco en Minneapolis en 2020, Gascón lo habría calificado como un "drogadicto" por quien "muy pocas personas se preocuparon".

Hubo otro antiguo mensaje en que ella supuestamente arremetió contra Selena Gómez publicado en 2022.

En él, habría llamado a la actriz estadounidense como "rata rica". Sin embargo, Gascón desmintió ante CNN en Español que dicho tuit haya sido de su autoría.