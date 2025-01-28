Selena Gómez responde a político que pidió deportarla a México tras aparecer llorando

Video ¿Por qué llora Selena Gómez? Devastada rompe en llanto en medio de las deportaciones en EEUU

Selena Gómez respondió a las “amenazas” de Sam Parker, político republicano que pidió fuera deportada a México tras aparecer llorando en un video que luego eliminó.

El 27 de enero, la protagonista de ‘En busca de Emilia Pérez’ apareció devastada y llorando aparentemente por la situación que atraviesan algunos migrantes mexicanos que están siendo deportados desde Estados Unidos.

“Toda mi gente está siendo atacada", decía entre lágrimas la cantante de 32 años.

“Lo siento mucho, quisiera poder hacer algo pero no puedo. No sé qué hacer. Trataré todo, lo prometo”, añadió en su video en el que colocó una bandera mexicana.

Selena Gómez responde "amenazas"

Sam Parker fue una de las personas que reaccionó a la publicación de Selena Gómez con la sugerencia de que también ella debería ser deportada.

“Deporten a Selena Gómez”, señaló en X desde su cuenta de campaña, mientras que en la personal cuestionó abiertamente la lealtad de la cantante hacia su país.

El comentario de Sam Parker sobre Selena Gómez. Imagen Sam Parker / X



“Eligió a los inmigrantes ilegales en lugar de a Estados Unidos” y sugirió que su postura estaba influenciada por su ascendencia mexicana.

Ante la “amenaza” del político republicano, Selena Gómez respondió tajante desde sus historias de Instagram.

“Oh Señor Parker, Señor Parker, gracias por la risa y la amenaza”, escribió el mismo lunes 27 de enero.

La tajante respuesta de Selena Gómez. Imagen Selena Gómez / Instagram

Las raíces latinas de Selena Gómez

Selena Gómez nació el 22 de julio de 1992 en Texas, Estados Unidos. Sin embargo, sus raíces con la cultura mexicana provienen de su padre, Rick Gómez, y de sus abuelos paternos, Mary y Ricardo Gómez, quienes son originarios de Guadalajara, Jalisco, México.

Rick Gómez, padre de Selena, nació en Monterrey, Nuevo León, México, pero creció en Texas, ya que sus padres emigraron a Estados Unidos.

En 1992, Rick se casó con Amanda Dawn Cornett, madre de Selena Gómez, de quien se separó 5 años después.