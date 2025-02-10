Selena Gómez rompe el silencio tras alegado insulto de Karla Sofía Gascón: “La magia ha desaparecido”

Video ¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit

Selena Gómez finalmente reveló lo que piensa y cómo se siente tras la polémica que rodea a Karla Sofía Gascón, su coprotagonista en la cinta ‘Emilia Pérez’.

Desde finales de enero, la española ha estado “bajo fuego” debido al resurgimiento de una serie de tuits racistas que hizo en años pasados.

Entre los mensajes, Pop Scope y The Latin Times reportaron uno en el que presuntamente Gascón insultaba a Gómez.

“Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa”, se lee en un alegado ‘post’ de 2022 en el que se refiere a la cantante, a Hailey y Justin Bieber.

Karla Sofía Gascón habría presuntamente atacado también a Selena Gómez en el pasado. Imagen Pop Scope/X



Aunque, casi de inmediato, Karla reconoció sus “publicaciones pasadas” y pidió disculpas, posteriormente negó tajantemente haber arremetido contra la intérprete de ‘Calm down’.

“No es mío, por supuesto. Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así”, dijo en entrevista para CNN en Español, transmitida el 2 de febrero.

Ella aseveró que le escribió a la estrella Disney para aclararle que esa supuesta misiva no era suya: “Y me respondió automáticamente, ‘sabes que estoy contigo al 200 %’”.

Selena Gómez reacciona a la controversia

En medio de la ‘cancelación’ hacia Karla Sofía Gascón, Selena Gómez asistió al Santa Barbara International Film Festival este domingo 9 de febrero.

En una conferencia, el presentador le cuestionó: “Tú, esta película, han estado bajo el microscopio para bien, para no tan bien, por todas estas diferentes razones, solo quiero saber cómo estás”.

Tras un evidente gesto de que reconoce la situación, la actriz de 32 años, quien recientemente se comprometió con el productor musical Benny Blanco, afirmó: “Estoy muy bien”.

Sin embargo, pero sin mencionar a Karla Sofía Gascón, ella velozmente admitió: “Algo de la magia ha desaparecido”.

Selena Gómez no se arrepiente

A pesar de los aspectos negativos que rodean ‘Emilia Pérez’, incluyendo críticas a su actuación, Selena Gómez se demostró ubicada en el lado positivo.

“Elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida. Vivo sin arrepentimientos, y haría esta película una y otra vez si pudiera”, sentenció.

La empresaria señaló que el director, Jacques Audiard, “confió plenamente” en ella y que tuvo la oportunidad de “demostrar a la gente que soy capaz de hacer más cosas”.