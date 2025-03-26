"No quiere estar contigo": las indirectas que Selena Gómez habría lanzado a Justin Bieber y su esposa

Video ¿Selena Gómez podría ser deportada? Él es su papá nacido en México y estos son sus orígenes

Selena Gómez lanzó junto con su prometido Benny Blanco un álbum titulado 'I said I love you first' que, de acuerdo a algunos fans e internautas, estaría repleto de indirectas a Justin y Hailey Bieber.

'I said I love you first' se ha convertido, a tan solo días de su lanzamiento, en uno de los álbumes más aclamados de la cantante. En redes sociales ha surgido un debate entre fans sobre varias canciones, especialmente ' You said you were sorry', 'How does it feel to be forgotten?' y 'Don’t take it personally'.

PUBLICIDAD

La primera narra en primera persona la historia de una mujer que está feliz en una nueva relación, sin embargo, tiene un sueño en el que un amor del pasado le pide perdón.

“Dijiste que lo sentías, dijiste que lo lamentabas. Lo lamentabas por todo lo que me hiciste pasar. Nuestros ojos sе llenaban de lágrimas, finalmentе, nos perdonamos”

Justin y Selena tuvieron una relación intensa e intermitente entre 2009 y 2018. En 2015, Bieber sacó el éxito 'Sorry', que después confirmó que trataba “parcialmente” sobre Selena, por lo que 'You said you were sorry' podría parecer una respuesta a la canción del canadiense.

'How does it feels to be forgotten', por otro lado, podría ser una indirecta respecto al mal aspecto que los medios y fans le han criticado a Bieber en los últimos años.

Una parte de la letra dice: “Me das mucha vergüenza, ve a llorar cuando nadie te esté viendo”. Los fans de Selena piensan que se trata de las fotos que Justin ha publicado en su Instagram con lágrimas.

Finalmente, en 'Don’t take it personally', Gómez se estaría dirigiendo a la actual esposa de Justin, Hailey Bieber. En la letra expresa:

“Eres tan hermosa pero difícil de tragar. Solía ponerme tan celosa y el estrés se devoró todos mis lamentos y una botella de vodka. Y luego me acordé que él no quiere estar contigo. No, no quiere estar contigo”

Aunque Hailey y Justin están casados desde 2018, siempre han existido rumores de que Justin sigue enamorado de Selena. Ante esto, Hailey dijo en 2023:

“Hay historias que realmente hieren mis sentimientos y me enfadan mucho. No se trata de una confrontación entre dos mujeres, se trata del odio vil y repugnante que puede provenir de narraciones completamente inventadas, retorcidas y perpetuadas que pueden ser realmente peligrosas”

PUBLICIDAD

¿Qué ha dicho Selena Gómez sobre las supuestas indirectas en su álbum?

Selena Gómez anticipó las posibles respuestas de los fans a las letras del disco, por lo que antes del estreno dijo en el video podcast de Spotify 'Countdown To':

“Cada vez que lanzo algo, la interpretación dependerá del público. Sin embargo, quiero aclarar que la mayor parte de este álbum no tiene nada que ver con lo que la gente pueda escuchar”.