Selena Gomez

Selena Gómez hace inesperada confesión tras boda: “Me casé y creí que iba a morir al día siguiente”

La cantante hizo una inesperada confesión a punto de que se cumpla un mes de su boda con el productor Benny Blanco.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Padre de Selena Gómez no asistió a su boda y su madre habría sufrido fuerte desaire

Selena Gómez hizo una inesperada confesión a punto de que se cumpla un mes de su boda con el productor Benny Blanco. La actriz reveló haber sentido miedo de “morir al día siguiente” de su enlace.

Durante la conferencia de las ‘Mujeres Más Poderosas’, de Fortune, en Washington D.C., la actriz admitió que le cuesta mucho trabajo disfrutar de los momentos especiales e importantes de su via ya que, enseguida, suele pasarle algo malo.

PUBLICIDAD

Más sobre Selena Gomez

Selena Gómez y Benny Blanco tendrían acuerdo prenupcial: ella se habría “blindado”
1 mins

Selena Gómez y Benny Blanco tendrían acuerdo prenupcial: ella se habría “blindado”

Univision Famosos
¿Selena Gómez le copió a Justin Bieber este detalle de su boda para casarse con Benny Blanco?
2 mins

¿Selena Gómez le copió a Justin Bieber este detalle de su boda para casarse con Benny Blanco?

Univision Famosos
El vestido de novia de Selena Gómez: llegó al altar con un look clásico y especial
1 mins

El vestido de novia de Selena Gómez: llegó al altar con un look clásico y especial

Univision Famosos
¡Selena Gómez y Benny Blanco ya son marido y mujer!: las primeras imágenes de la boda
1 mins

¡Selena Gómez y Benny Blanco ya son marido y mujer!: las primeras imágenes de la boda

Univision Famosos
La boda de Selena Gómez y Benny Blanco: la cena de ensayo, el lugar y otros detalles
2 mins

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco: la cena de ensayo, el lugar y otros detalles

Univision Famosos
"No quiere estar contigo": las indirectas que Selena Gómez habría lanzado a Justin Bieber y su esposa
2 mins

"No quiere estar contigo": las indirectas que Selena Gómez habría lanzado a Justin Bieber y su esposa

Univision Famosos
La lujosa mansión en la que vivirán Selena Gómez y Benny Blanco: costó 35 millones de dólares
2 mins

La lujosa mansión en la que vivirán Selena Gómez y Benny Blanco: costó 35 millones de dólares

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más
3 mins

Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más

Univision Famosos
Selena Gómez responde a político que pidió deportarla a México tras aparecer llorando
2 mins

Selena Gómez responde a político que pidió deportarla a México tras aparecer llorando

Univision Famosos
Selena Gomez reaparece con amiga que le donó un riñón tras rumores de distanciamiento
3 mins

Selena Gomez reaparece con amiga que le donó un riñón tras rumores de distanciamiento

Univision Famosos

“Así es como funciono personalmente, pero cuando algo bueno sucede en mi vida, espero que pase algo malo”, reconoció el 15 de octubre.

“Así que, en lugar de estar presente y decir: '¡Wow, hemos hecho algo genial!', que es lo que hago, siempre pienso: 'Bueno, pero todo esto podría desaparecer mañana, así que ¿cómo puedo asegurarme de que no pase?’”, explicó.

Selena Gómez insistió en su mensaje en que ese es “su mayor conflicto” y no de ahora, sino de toda la vida.

Diría que ese es mi mayor conflicto a veces, cuando suceden cosas maravillosas (…) Me casé y me puse a llorar porque pensé: 'Me voy a morir al día siguiente'. Simplemente creo que es algo de la vida", sentenció la intérprete, quien a lo largo de su carrera artística siempre ha sido muy abierta al momento de hablar de su salud mental.

Su íntima boda

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre en una boda íntima en Montecito, California.

A la celebración acudieron grandes estrellas como Taylor Swift, Paul Judd, Steve Martin, entre otros.

Los famosos se comprometieron en diciembre de 2024 luego de un año de relación y más de 20 años de amistad.

Relacionados:
Selena GomezBenny BlancoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD