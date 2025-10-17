Selena Gómez hace inesperada confesión tras boda: “Me casé y creí que iba a morir al día siguiente”

Video Padre de Selena Gómez no asistió a su boda y su madre habría sufrido fuerte desaire

Selena Gómez hizo una inesperada confesión a punto de que se cumpla un mes de su boda con el productor Benny Blanco. La actriz reveló haber sentido miedo de “morir al día siguiente” de su enlace.

Durante la conferencia de las ‘Mujeres Más Poderosas’, de Fortune, en Washington D.C., la actriz admitió que le cuesta mucho trabajo disfrutar de los momentos especiales e importantes de su via ya que, enseguida, suele pasarle algo malo.

“Así es como funciono personalmente, pero cuando algo bueno sucede en mi vida, espero que pase algo malo”, reconoció el 15 de octubre.

“Así que, en lugar de estar presente y decir: '¡Wow, hemos hecho algo genial!', que es lo que hago, siempre pienso: 'Bueno, pero todo esto podría desaparecer mañana, así que ¿cómo puedo asegurarme de que no pase?’”, explicó.

Selena Gómez insistió en su mensaje en que ese es “su mayor conflicto” y no de ahora, sino de toda la vida.

“ Diría que ese es mi mayor conflicto a veces, cuando suceden cosas maravillosas (…) Me casé y me puse a llorar porque pensé: 'Me voy a morir al día siguiente'. Simplemente creo que es algo de la vida", sentenció la intérprete, quien a lo largo de su carrera artística siempre ha sido muy abierta al momento de hablar de su salud mental.

Su íntima boda

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre en una boda íntima en Montecito, California.

A la celebración acudieron grandes estrellas como Taylor Swift, Paul Judd, Steve Martin, entre otros.