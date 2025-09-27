El vestido de novia de Selena Gómez: llegó al altar con un look clásico y especial
Selena Gómez eligió a un famoso diseñador para que le hiciera su vestido de novia.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Selena Gómez se casó con Benny Blanco este 27 de septiembre y caminó al altar con un original vestido blanco, basado en el estilo clásico que tanto le gusta.
De acuerdo con información de People, la cantante de 33 años eligió a la casa Ralph Lauren para que diseñaran su especial atuendo de novia.
El vestido es largo, "con un cuello halter con flores" y encaje, además tenía un escote pronunciado en la espalda.
Según Harper Bazaar, el "corpiño drapeado" le daba una figura de "reloj de arena" a su cintura.
Por su parte, Benny Blanco eligió un clásico tuxedo negro también de la firma Ralph Lauren.
El maquillaje, peinado y ramo
Muy a su estilo, Selena optó por un maquillaje natural y su peinado fue un bop con raya de lado, con ondulaciones en las puntas.
En su rosto resaltaron unos pequeños pendientes de diamantes, informó Harper Bazaar.
Sobre su ramo, Selena eligió un diseño discreto con pequeñas flores blancas que contrastaban con el verde de sus tallos.