Selena Gomez

El vestido de novia de Selena Gómez: llegó al altar con un look clásico y especial

Selena Gómez eligió a un famoso diseñador para que le hiciera su vestido de novia.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Benny Blanco le pidió matrimonio a Selena Gomez con tacos y un diamante

Selena Gómez se casó con Benny Blanco este 27 de septiembre y caminó al altar con un original vestido blanco, basado en el estilo clásico que tanto le gusta.

De acuerdo con información de People, la cantante de 33 años eligió a la casa Ralph Lauren para que diseñaran su especial atuendo de novia.

El vestido es largo, "con un cuello halter con flores" y encaje, además tenía un escote pronunciado en la espalda.

El vestido de novia de Selena Gómez.
El vestido de novia de Selena Gómez.
Imagen Selena Gómez/Instagram

Según Harper Bazaar, el "corpiño drapeado" le daba una figura de "reloj de arena" a su cintura.

Por su parte, Benny Blanco eligió un clásico tuxedo negro también de la firma Ralph Lauren.

El vestido de novia de Selena Gómez tiene cuello halter.
El vestido de novia de Selena Gómez tiene cuello halter.
Imagen Selena Gómez/Instagram

El maquillaje, peinado y ramo

Muy a su estilo, Selena optó por un maquillaje natural y su peinado fue un bop con raya de lado, con ondulaciones en las puntas.

En su rosto resaltaron unos pequeños pendientes de diamantes, informó Harper Bazaar.

Sobre su ramo, Selena eligió un diseño discreto con pequeñas flores blancas que contrastaban con el verde de sus tallos.

Benny Blanco eligió un tuxedo negro para su boda con Selena Gómez.
Benny Blanco eligió un tuxedo negro para su boda con Selena Gómez.
Imagen Selena Gómez/Instagram
