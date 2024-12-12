Selena Gómez

Selena Gómez se compromete con Benny Blanco: así fue la propuesta de matrimonio

La cantante sorprendió al revelar que se casará con el productor musical. La pareja lleva un año y medio de relación.

Por:Dayana Alvino
Selena Gómez sorprendió al mundo al revelar, este miércoles 11 de diciembre por la noche, que está comprometida con Benny Blanco.

La cantante compartió la feliz noticia en Instagram, publicando las primeras fotografías de su anillo de compromiso.

Selena Gómez reveló que está comprometida con Benny Blanco.
Imagen Selena Gómez/Instagram
Imagen Selena Gómez/Instagram

“La eternidad comienza ahora…”, escribió la también actriz para subtitular las imágenes, que incluyen una del momento en el que el productor musical le pidió que sea su esposa.

El compositor aparentemente le hizo la importante pregunta durante un romántico picnic, que incluyó comida de Taco Bell.

Benny Blanco le habría pedido matrimonio a Selena Gómez en un picnic.
Imagen Selena Gómez/Instagram
Imagen Selena Gómez/Instagram

En una de las instantáneas, ella muestra su sortija a la cámara mientras su ahora prometido la rodea con sus brazos y la besa en la cabeza.

“Oye, espera… Esa es mi esposa”, escribió en reacción el rapero, quien sostuvo una amistad con Justin Bieber, ex de ‘Sel’.

Selena Gómez y Benny Blanco están comprometidos.
Imagen Selena Gómez/Instagram
Imagen Selena Gómez/Instagram

La pareja dio el siguiente paso luego de un año y medio de relación, pues, según contó la empresaria, comenzaron a salir en junio de 2023.

Selena Gómez celebró con sus seres queridos

Hasta el momento, Selena Gómez no ha contado detalles de la propuesta de matrimonio, pero presuntamente habría ocurrido hace días.

Tal sería así que ella ya ha celebrado con varios de sus seres queridos, entre ellos la familia inmediata de Benny Blanco.

El hermano y la cuñada del músico, Jeremy Levin y Evi Kosciow, subieron a sus historias de la red social postales en los que los que festejaron con los futuros esposos y los padres de el artista, Sandra y Andrew.

Selena Gómez celebró con la familia de Benny Blanco su compromiso.
Imagen Jeremy Levin/Evi Kosciow/Instagram
Imagen Jeremy Levin/Evi Kosciow/Instagram

Por su parte, la abuela de la estrella de Disney, Debbie Gibson, colgó un retrato en el que su nieta porta su argolla.

Abuela de Selena Gómez celebró con ella que esté comprometida.
Imagen Debbie Gibson/Instagram
Imagen Debbie Gibson/Instagram

Además, amigas de ‘Sel’ igualmente demostraron que ya se habían reunido con ella para conmemorar que pronto dejará el estatus de soltera.

Selena Gómez festejó su compromiso al lado de sus amigas.
Imagen Courtney Lopez/Instagram
Imagen Courtney Lopez/Instagram

Celebridades felicitan a Selena Gómez

Luego de que Selena Gómez informara del destacado acontecimiento, varias celebridades acudieron a los comentarios del ‘post’ para expresarle sus buenos deseos.

Taylor Swift, por ejemplo, se ofreció a ser “la niña de las flores” para el día de la boda; Jennifer Aniston, Lily Collins y Cardi B también colocaron palabras de dicha.

Celebridades felicitan a Selena Gómez por su compromiso.
Imagen Selena Gómez/Instagram
Imagen Selena Gómez/Instagram
