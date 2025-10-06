Selena Gómez y Benny Blanco tendrían acuerdo prenupcial: ella se habría “blindado”
La pareja se casó en una íntima y custodiada boda el 27 de septiembre. Previo al enlace, Selena Gómez habría firmado un acuerdo prenupcial con Benny Blanco para “blindar” su imperio personal.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Selena Gómez y Benny Blanco habrían firmado un acuerdo prenupcial con el que ella habría “blindado” su legado y todo su trabajo.
Según reportes del periodista británico Rob Shuter, l a intérprete de ‘Good For you’ habría solicitado un acuerdo prenupcial “sólido, bien detallado y blindado” con el supuesto objetivo de cuidar sus derechos como actriz, productora e incluso, su empresa Rare Beauty.
“No fue una decisión opcional, sino un acto de respeto hacia su trabajo y hacia su legado”, declaró según una de sus fuentes.
¿Cómo reaccionó Benny Blanco?
De acuerdo con el periodista, Benny Blanco habría tomado de la mejor manera la petición de su ahora esposa. Según destaca, lo habría entendido como “un acto de madurez”.
“Él estuvo completamente de acuerdo. Ama a Selena, respeta su historia y no hubo ningún problema (…) En matrimonios de celebridades de esta escala, el amor y la ley deben coexistir”, sentenció sin dar más detalles.
Su íntima boda
Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre en una boda íntima en Motecito, California.
A la celebración acudieron grandes estrellas como Taylor Swift, Paul Judd, Steve Martin, entre otros.
Los famosos se comprometieron en diciembre de 2024 luego de un año de relación y más de 20 años de amistad.