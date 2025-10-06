Selena Gomez

Selena Gómez y Benny Blanco tendrían acuerdo prenupcial: ella se habría “blindado”

La pareja se casó en una íntima y custodiada boda el 27 de septiembre. Previo al enlace, Selena Gómez habría firmado un acuerdo prenupcial con Benny Blanco para “blindar” su imperio personal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Padre de Selena Gómez no asistió a su boda y su madre habría sufrido fuerte desaire

Selena Gómez y Benny Blanco habrían firmado un acuerdo prenupcial con el que ella habría “blindado” su legado y todo su trabajo.

Según reportes del periodista británico Rob Shuter, l a intérprete de ‘Good For you’ habría solicitado un acuerdo prenupcial “sólido, bien detallado y blindado” con el supuesto objetivo de cuidar sus derechos como actriz, productora e incluso, su empresa Rare Beauty.

PUBLICIDAD

Más sobre Selena Gomez

¿Selena Gómez le copió a Justin Bieber este detalle de su boda para casarse con Benny Blanco?
2 mins

¿Selena Gómez le copió a Justin Bieber este detalle de su boda para casarse con Benny Blanco?

Univision Famosos
El vestido de novia de Selena Gómez: llegó al altar con un look clásico y especial
1 mins

El vestido de novia de Selena Gómez: llegó al altar con un look clásico y especial

Univision Famosos
¡Selena Gómez y Benny Blanco ya son marido y mujer!: las primeras imágenes de la boda
1 mins

¡Selena Gómez y Benny Blanco ya son marido y mujer!: las primeras imágenes de la boda

Univision Famosos
La boda de Selena Gómez y Benny Blanco: la cena de ensayo, el lugar y otros detalles
2 mins

La boda de Selena Gómez y Benny Blanco: la cena de ensayo, el lugar y otros detalles

Univision Famosos
"No quiere estar contigo": las indirectas que Selena Gómez habría lanzado a Justin Bieber y su esposa
2 mins

"No quiere estar contigo": las indirectas que Selena Gómez habría lanzado a Justin Bieber y su esposa

Univision Famosos
La lujosa mansión en la que vivirán Selena Gómez y Benny Blanco: costó 35 millones de dólares
2 mins

La lujosa mansión en la que vivirán Selena Gómez y Benny Blanco: costó 35 millones de dólares

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más
3 mins

Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más

Univision Famosos
Selena Gómez responde a político que pidió deportarla a México tras aparecer llorando
2 mins

Selena Gómez responde a político que pidió deportarla a México tras aparecer llorando

Univision Famosos
Selena Gomez reaparece con amiga que le donó un riñón tras rumores de distanciamiento
3 mins

Selena Gomez reaparece con amiga que le donó un riñón tras rumores de distanciamiento

Univision Famosos
Britney Spears no solo besó a su esposo en la boda: repitió su icónico momento con Madonna
2 mins

Britney Spears no solo besó a su esposo en la boda: repitió su icónico momento con Madonna

Univision Famosos

“No fue una decisión opcional, sino un acto de respeto hacia su trabajo y hacia su legado”, declaró según una de sus fuentes.

¿Cómo reaccionó Benny Blanco?

De acuerdo con el periodista, Benny Blanco habría tomado de la mejor manera la petición de su ahora esposa. Según destaca, lo habría entendido como “un acto de madurez”.

“Él estuvo completamente de acuerdo. Ama a Selena, respeta su historia y no hubo ningún problema (…) En matrimonios de celebridades de esta escala, el amor y la ley deben coexistir”, sentenció sin dar más detalles.

Su íntima boda

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre en una boda íntima en Motecito, California.

A la celebración acudieron grandes estrellas como Taylor Swift, Paul Judd, Steve Martin, entre otros.

Los famosos se comprometieron en diciembre de 2024 luego de un año de relación y más de 20 años de amistad.

Relacionados:
Selena GomezBenny BlancobodaBodasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD