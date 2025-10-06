Selena Gómez y Benny Blanco tendrían acuerdo prenupcial: ella se habría “blindado”

Video Padre de Selena Gómez no asistió a su boda y su madre habría sufrido fuerte desaire

Selena Gómez y Benny Blanco habrían firmado un acuerdo prenupcial con el que ella habría “blindado” su legado y todo su trabajo.

Según reportes del periodista británico Rob Shuter, l a intérprete de ‘Good For you’ habría solicitado un acuerdo prenupcial “sólido, bien detallado y blindado” con el supuesto objetivo de cuidar sus derechos como actriz, productora e incluso, su empresa Rare Beauty.

“No fue una decisión opcional, sino un acto de respeto hacia su trabajo y hacia su legado”, declaró según una de sus fuentes.

¿Cómo reaccionó Benny Blanco?

De acuerdo con el periodista, Benny Blanco habría tomado de la mejor manera la petición de su ahora esposa. Según destaca, lo habría entendido como “un acto de madurez”.

“Él estuvo completamente de acuerdo. Ama a Selena, respeta su historia y no hubo ningún problema (…) En matrimonios de celebridades de esta escala, el amor y la ley deben coexistir”, sentenció sin dar más detalles.

Su íntima boda

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre en una boda íntima en Motecito, California.

A la celebración acudieron grandes estrellas como Taylor Swift, Paul Judd, Steve Martin, entre otros.