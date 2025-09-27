Selena Gomez

¡Selena Gómez y Benny Blanco ya son marido y mujer!: las primeras imágenes de la boda

Este 27 de septiembre Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en una íntima y custodiada boda. Aunque todo se manejó bajo estricta secrecía, esto se sabe del evento.

Por:Ashbya Meré
Video Benny Blanco le pidió matrimonio a Selena Gomez con tacos y un diamante

Selena Gómez y Benny Blanco se dieron "sí, acepto" este 27 de septiembre en una boda íntima en Montecito, California.

Alrededor de las 4:15 de la tarde horario del pacífico, la cantante compartió varias fotografías y videos, editadas al estilo 'vintage', de sus primeras imágenes como marido y mujer.

La pareja solo agregó a la publicación un par de corazones blancos y la fecha del enlace: "9.27.25".

Imagen Selena Gómez/Instagram

La unión matrimonial, que se celebró en una finca rodeada de palmeras y arbustos para garantizar la privacidad, contó con más de 170 invitados, entre ellas grandes estrellas como Taylor Swift, Paul Judd, Steve Martin, entre otros.

En el lugar se montaron dos carpas, una para el brindis y la fiesta, y otra para el altar donde se celebró la ceremonia.

Imagen Selena Gomez/Instagram

La historia de amor de Selena Gómez y Benny Blanco

Se conocieron en 2010 durante la producción del álbum 'Revival' de Selena, aunque en ese entonces solo tenían una relación laboral.

En 2019, volvieron a colaborar en el video musical de "I Can't Get Enough", junto a J Balvin, y en la canción "Single Moon". Sin embargo, fue en 2023 cuando Cupido los flechó.

La actriz y el productor comenzaron a salir y fue en diciembre de ese mismo año cuando la cantante confirmó su relación a través de las redes sociales.

Imagen Selena Gómez/Instagram

El compromiso

Un año después, en diciembre de 2024, Benny le propuso matrimonio de manera sencilla, pero muy significativa: recreó un picnic en un estudio, evocando sus primeras citas. Selena ha descrito ese momento como "de película".

Imagen Selena Gómez/Instagram
