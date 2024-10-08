Aseguran que 'Diddy' es "capaz de mucho" desde la cárcel: hay quienes tienen "miedo de enfadarlo"

Video ¿Hallan “suero inmortal” extraído de niños en una residencia de 'Diddy'? Esto se sabe

Se han revelado nuevos detalles que retratan el supuesto actuar de Sean 'Diddy' Combs en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con un reporte del portal de la revista People publicado a horas de la noche de este 7 de octubre, el rapero "aparentemente todavía" goza de "poder": "Incluso tras las rejas".

‘Diddy’ despertaría “miedo” desde la cárcel

Una fuente no identificada le reveló a People que muchas personas continúan supuestamente temiendo las posibles acciones que podría tomar contra ellas 'Diddy' Combs.

"Es tan poderoso que todos tenían miedo de enfadarlo", aseguró la persona consultada.

"Aunque ahora está tras las rejas, sigue siendo muy poderoso. Todos lo sabíamos incluso entonces", reveló.

"Todo el mundo siempre le atribuyó a ser un genio creativo en lo que respecta a su obsesión por controlar las cosas", dijo la fuente de ese medio.

"Es increíblemente inteligente", añadió "él conoce a mucha gente y ha ayudado a mucha gente, por lo que mucha gente le debe algo. Él lo sabe".

" Es capaz de mucho, mucho más de lo que la gente piensa, incluso ahora", advirtió el informante.

Las acusaciones contra ‘Diddy’ Combs

Sean 'Diddy' Combs, de 54 años, ha estado encerrado en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn desde que se declaró inocente el pasado 17 de septiembre de cargos federales por usar su "poder y prestigio" para inducir a víctimas femeninas a tener contactos sexuales drogadas con trabajadores sexuales masculinos en fiestas denominadas "Freak Offs".

Otras presuntas víctimas han presentado demandas contra él que incluyen acusaciones de presunta agresión sexual.

El rapero se ha declarado inocente de asociación delictuosa y tráfico sexual. Su abogado dijo que es inocente y luchará para limpiar su nombre.

Combs es uno de los ejecutivos, productores e intérpretes musicales más conocidos del hip hop, ha ganado tres premios GRAMMY y trabajado con artistas como Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans y 112.

Con información de AP