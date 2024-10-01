Sean Diddy Combs

Así sería la vida de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión, donde el magnate recibiría protección especial

El rapero, que espera un juicio por los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, se enfrentaría a “horribles” condiciones de vivienda en la prisión de Brooklyn.

Elizabeth González
Video Arremeten contra Maluma por video donde sale divirtiéndose en fiesta de Sean ‘Diddy’ Combs

Sean ‘Diddy’ Combs enfrenta un proceso legal desde el 16 de septiembre por los cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

Desde su detención, el ex de Jennifer López fue recluido en el Brooklyn’s Metropolitan Detention Center de Nueva York, donde estaría recibiendo protección especial por riesgo de suicidio.

Así sería la vida de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión

Aunque es poco lo que se sabe sobre la estancia del magnate musical en prisión, el 18 de septiembre sus abogados declararon ante el juez Andrew L. Carter Jr. que su cliente se encontraba en “horribles” condiciones.

Incluso, solicitaron que el rapero fuera trasladado a su casa de Florida con un equipo de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Pese a que la solicitud de los abogados de ‘Diddy’ fue rechazada por el juez, el 29 de septiembre, Marc Agnifilo reveló a TMZ que Sean ‘Diddy’ Combs se encontraba en la Unidad de Vivienda Especial de la prisión de Brooklyn, subrayando que el músico se mantenía alejado del resto de los reclusos.

En esta aparente ‘exclusiva’ sección, el rapero estaría compartiendo una habitación tipo dormitorio con el empresario de criptomonedas Sam Bankman-Fried, ya que, según medios locales, ‘Diddy’ es considerado un acusado de ‘alto perfil’.

Las “horribles” condiciones en las que habría estado en prisión

Antes de su traslado a la sección donde recibiría protección especial, Sean ‘Diddy’ Combs habría estado viviendo en supuestas malas condiciones en la prisión de Brooklyn, mejor conocida como ‘MDC, La cárcel de los Famosos’.

En una entrevista con CNN, Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, reveló en 2020 que en la prisión federal “se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de dos por tres metros”, situación que aseguraba era “repugnante”.

De acuerdo con Daily Mail, los “suicidios y asesinatos” han sido frecuentes en la prisión de Brooklyn en los últimos meses, por lo que la seguridad de Sean ‘Diddy’ Combs habría estado comprometida.

Precisamente, por este motivo, su equipo legal habría solicitado que fuera puesto en libertad bajo fianza y, más tarde, en vigilancia por riesgo de suicidio, a pesar de que declararon que ‘Diddy’ no era suicida.

Sean Diddy Combs

