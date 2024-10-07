Sean Diddy Combs

Amigos famosos de ‘Diddy’ Combs estarían pagando a sus supuestas víctimas de abuso

De acuerdo con el abogado Tony Buzbee, varias celebridades que habrían participado en las agresiones cometidas por el rapero ya llegaron a un acuerdo económico con los presuntos afectados para que ellos no los expongan públicamente.

Por:Dayana Alvino
Video ¿Hallan “suero inmortal” extraído de niños en una residencia de 'Diddy'? Esto se sabe

Algunas celebridades top habrían hecho un trato económico con presuntas víctimas de Sean ‘Diddy’ Combs con tal de evitar ser demandados y que sus nombres salgan a la luz pública.

Dicha información fue dada a conocer este lunes 7 de octubre por el abogado en Texas, Tony Buzbee, quien representa a 120 personas que afirman haber sido agredidas sexualmente por el rapero.

El licenciado aseguró a TMZ que varios famosos, que supuestamente participaron en los alegados abusos del magnate de la música, ya llegaron a un acuerdo con los acusantes para eludir denuncias.

Presuntos cómplices famosos de ‘Diddy’ Combs fueron advertidos

En entrevista con el medio, Tony Buzbee indicó que ha enviado cartas de querella judicial a muchas personalidades de la farándula en primera línea que sabían de los señalados crímenes de Sean Combs.

Sin revelar nombres, el letrado puntualizó que gente de alto perfil habría decidido “resolver los asuntos” en privado para frenar que el mundo conozca su proceder indebido.

“Si usted asistía a una de estas fiestas […] o si sabía lo que iba a ocurrir ahí, es decir, conocía que se estaba usando una droga concreta en las bebidas que provocaba que se coaccionara a los individuos y se aprovecharan de ellos”, recriminó.

“Y estaba en la sala, participaba o veía cómo eso ocurría y no decía nada o ayudaba a encubrirlo, en mi opinión, tiene un problema”, agregó.

El experto detalló que “muchos” fueron testigos de los supuestos ilícitos y que permitieron que pasaran sin alzar la voz en contra.

Supuestas víctimas de ‘Diddy’ Combs desean la reparación financiera

Tony Buzbee aclaró que si, por el momento, los imputados relacionados con Sean ‘Diddy’ Combs pueden lograr mantener el anonimato gracias a pactos con los presuntos afectados es porque estos así lo desean.

“Especialmente en casos como este, recopilamos datos, reunimos evidencia, hacemos la debida diligencia, pasamos tiempo con la víctima”, explicó.

“Luego, porque es el mejor interés del afectado, intentamos resolver estos asuntos sin presentar una demanda pública, y eso ya lo hemos hecho”, añadió.

El defensor adelantó que aquellos que se nieguen a realizar un convenio verán sus identidades expuestas por medio de demandas públicas.

El pasado 1 de octubre, Buzbee dio a conocer, en conferencia de prensa, que uno de sus clientes asevera que tenía 9 años cuando ‘Diddy’ y “varias personas” lo atacaron.

En un comunicado, el artista negó “enfática y categóricamente como falsa y difamatoria cualquier afirmación de que haya abusado sexualmente de alguien, incluidos menores”.

