¿Cómo reaccionó Justin Bieber a escándalo de 'Diddy'? Sus "espeluznantes" videos juntos resurgieron

Video La ex de Diddy no podía contar sus malos tratos: Cassie vivió un infierno por 11 años

Justin Bieber y su vínculo con Sean 'Diddy' Combs está bajo la mira tras el arresto del rapero, quien enfrenta cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado.

El exnovio de JLo fue detenido en Nueva York el pasado 16 de septiembre y fue acusado por un tribunal federal de haber presidido un "sórdido imperio de crímenes sexuales" y de involucrarse en un "patrón persistente y generalizado de abuso hacia mujeres y otras personas", reportó AP.

PUBLICIDAD

En medio de las fuertes denuncias contra el rapero de 54 años, han surgido cuestionamientos sobre la relación que Justin Bieber mantiene con 'Diddy' y cómo ha sido su reacción al escándalo.

"Espeluznantes" videos de Justin Bieber y Sean 'Diddy' Combs resurgen

Justin Bieber es una de las estrellas de la música que contó con el respaldo y mentoría de 'Diddy' al inicio de su carrera.

Algunos clips de Bieber y Combs juntos, grabados en 2009, se han viralizado y escandalizado en medio de las acusaciones contra el rapero.

En uno de los videos, calificados en medios de comunicación como "espeluznantes", Combs dice a la cámara: "Está pasando cuarenta y ocho horas con 'Diddy', no podemos revelar dónde pasamos el rato ni qué estamos haciendo, pero definitivamente es el sueño de un chico de 15 años".

Diddy también afirma: "Me han dado su custodia. Él firmó con Usher y yo tenía la tutela legal de Usher cuando hizo su primer álbum. No tengo la tutela legal de él ( Justin Bieber), pero durante las próximas cuarenta y ocho horas estará conmigo y nos volveremos locos".

Después de que el rapero le promete dejarle conducir su Lamborghini cuando cumpla 16, Bieber cuestiona "a dónde van ahora", a lo que Combs responde preguntándole a dónde le gustaría ir: "Vamos a buscar chicas", dice Justin.

La relación entre ellos continuó y Justin participó en el más reciente álbum de Diddy, The Love Album: Off The Grid, lanzado en septiembre de 2023 y donde colaboró en la canción 'Moments'.

PUBLICIDAD

¿Cómo reaccionó Justin Bieber al escándalo de Diddy?

Justin Bieber "está al tanto" del arresto y todas las acusaciones contra Sean 'Diddy' Combs, dijo una fuente a People.

"Sin embargo, no es nada en lo que él quiera centrarse", dijo el informante.

La estrella de la música, de 30 años, estaría "en una burbuja feliz desde que nació el bebé Jack" y concentrado en "ser un gran padre y esposo".