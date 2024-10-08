Esposa de Justin Bieber publica polémica foto ante controversia por su relación con ‘Diddy’ Combs

Video Justin Bieber reaparece “abatido” en medio del escándalo que lo liga a Sean ‘Diddy’ Combs

La esposa de Justin Bieber, Hailey, aparentemente envió una indirecta en medio de la controversia actual por la relación que el cantante sostuvo con Sean ‘Diddy’ Combs.

El 16 de septiembre, el rapero de 54 años fue arrestado por cargos de tráfico sexual y crimen organizado, y permanece en el Brooklyn´s Metropolitan Detention Center, de Nueva York, en espera de su juicio.

Desde entonces, la amistad que el magnate de la música ha sostenido con el intérprete de ‘Baby’ ha acaparado la atención pública.

Esposa de Justin Bieber publica polémica foto de él

Justo ahora que Justin Bieber está en el ‘ojo del huracán’, Hailey pareció haber reaccionado tajantemente a la situación.

La noche de este lunes 7 de octubre, la modelo, de 27 años, publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que el compositor aparece haciendo un gesto obsceno.

“Estado de ánimo”, escribió debajo de la imagen la también empresaria, quien dio a luz a su primer hijo, Jack Blues, juntos en agosto.

Hailey compartió esta imagen en Instagram en medio de la controversia por la amistad de Justin Bieber y Sean 'Diddy' Combs. Imagen Hailey Bieber/Instagram

De acuerdo con Page Six, dicha instantánea fue capturada en 2017, cuando la estrella del pop, de 30 años, se encontraba en la Isla Makepeace, en Queensland, Australia.

Al momento que se capturó la postal, recuerda el medio, Justin le dijo a los paparazzis: “Vayánse a la mierd…”, antes de enseñarles el gesto grosero.

Hailey se cree la “guardiana” de Justin Bieber

A horas de que Hailey realizara su ‘post’, una fuente aseveró a Daily Mail que ella sí lo hizo a manera de pronunciarse por los señalamientos que involucran a Bieber y Sean Combs.

“Ella cree que es la guardiana de Justin y esta fue la forma de mostrarle al mundo cómo se siente sobre toda lo que pasa [con ‘Diddy’]”, declaró.

El informante señaló que la elección del retrato por parte de la fundadora de Rhode Beauty fue extremadamente reveladora.

“De las cientos de fotos de él sacando el dedo medio, tuvo que elegir una de 2017 que fue tomada antes de que volviera con [su ex Selena Gomez] de nuevo”, explicó.

Aunque la persona advirtió que la ‘socialité’ “necesita dejar” que el cantautor “actúe por sí mismo”, en lugar de transmitir lo que considera debería estar haciendo, aclaró que él no podría hacerlo.

“Pero Justin realmente no tiene voz en este momento y es triste”, aseveró al respecto del presunto desgane del canadiense.

Justin Bieber estaría concentrado en su paternidad

A finales de septiembre, después del encarcelamiento de Sean ‘Diddy’ Combs, un informante afirmó a People que Justin Bieber estaba “al tanto” de eso y todas las acusaciones en su contra.

“Sin embargo, no es nada en lo que él quiera centrarse”, puntualizó, recalcando que el ícono de la música estaría “en una burbuja feliz desde que nació el bebé Jack” y enfocado “en ser un gran padre y marido”.