Escándalos Samo dice sentirse “violentado” en Camila: responde a Mario Domm tras exponer supuesta falta de compromiso El cantante rompió el silencio luego de que Mario Domm, su compañero de Camila, arremetiera contra él durante un concierto en México. “Me siento el invitado incómodo”, declaró Samo.



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Samo declaró públicamente haberse sentido “violentado” en el grupo Camila más de una vez. El cantante rompió el silencio luego de que su compañero Mario Domm arremetiera contra él durante un concierto en México por, supuestamente, dejarlos plantados”.

“Estoy cansado de disculparlo”, dijo el cantautor ante los cientos de asistentes durante el show del 19 de marzo en Irapuato, Guanajuato.

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Samo responde a Mario Domm

Este lunes 23 de marzo, Samo convocó a una conferencia de manera urgente para aclarar su ausencia en el último show de Camila.

Durante su encuentro con los reporteros, el cantante no solo se disculpó con el publico sino que también expuso una situación de supuesta violencia y fricciones dentro del grupo mexicano.

“Lo que sucede en el escenario con nosotros tres es impresionante. A veces hemos tenido ciertas fricciones o pláticas muy ríspidas y, a veces, muy violentas, donde la falta de ética ha estado presente donde me he sentido violentado y he tenido que estar callado y subirme a cantar”, expresó.

“La música hace lo suyo en el escenario. Compartimos con el público y sonreímos, bromeamos y parece que no pasa absolutamente nada, pero creo que si he vivido momentos que, repito, de alguna manera y en algún momento, voy a platicar todo lo que he vivido en el proceso de este proyecto”, agregó.

Samo no entró en detalles sobre la supuesta violencia que ha vivido dentro del grupo. Sin embargo, aseguró que ha llegado a sentir como “el invitado incómodo” en varias ocasiones.

“Esto es solo un fragmento de las muchas veces que ha pasado de manera interna, donde sé que es una casa que construimos… la casa se llama Camila y esa casa la construimos los tres, pero me siento como el invitado incómodo”, expuso.

Finalmente, el mánager de Samo, señaló que las declaraciones del cantante no se hacían “desde la confrontación sino desde el derecho del público de conocer la verdad completa” y que la razón de su ausencia en el show de Irapuato se debía a un tema legal y firmas de contratos.

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