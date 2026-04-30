Leticia Calderón Lety Calderón habla del “gran cariño” que le tiene a Juan Collado tras ser captada con él: lo quiere “raptar” La actriz se sinceró sobre su convivencia con Juan Collado tras ser captados juntos en un lujoso restaurante de Acapulco junto a sus hijos, Luciano y Carlo.



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Video Lety Calderón no se guarda nada y habla de las presuntas infidelidades de Juan Collado frente a su hijo

Leticia Calderón se sinceró sobre el “gran cariño” que le tiene a Juan Collado tras ser captada con él en Acapulco junto a sus hijos, Luciano y Carlo.

La actriz reveló que su relación con su expareja es tan buena que, incluso, está planeando “raptarlo un par de días” para que ambos puedan convivir con sus hijos.

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“Posiblemente sí nos lo llevemos. Lo vamos a raptar un par de días, a ver si se deja, para viajar”, declaró a ‘Todo para la mujer’ este 30 de abril.

Sobre cómo se encuentra Juan Collado luego de su separación de Yadhira Carrillo, Lety Calderón aseguró que “está bien” y disfrutando de sus hijos.

“Yo lo veo bien, está bien de salud, está muy pegado a mis hijos, mis hijos conviven con él, Carlo comparte el deporte, la música, entonces, creo que se vale que mis hijos estén también aprovechando a su papá porque yo siempre, siempre quise esto, que estuvieran juntos, que convivieran, que se conocieran”, explicó.

Así reaccionó a sus fotos juntos en Acapulco

Por otro lado, Lety Calderón reaccionó a las fotografías que fueron difundidas por TVyNovelas a principios de abril en las que se le veía convivir con Juan Collado en Acapulco y, en ese sentido, descartó que hubiera una reconciliación entre ellos.

“Acabamos de estar en Acapulco, nos paparazzearon… no sé quién, pero nos paparazzearon ahí en el Baby’O… Yo me la pasé sensacional… La verdad es que ver a mis hijos contentos con sus hermanos, con los amigos que son unos tipazos, ¿qué te puedo decir? Como mamá te quedas así de ‘¡ah, qué padre!’”, dijo.

“Pero no, definitivamente no (hay reconciliación). Hay un gran cariño, un gran agradecimiento para Juan. Siempre lo he dicho, siempre lo va a haber. Lo quiero mucho, sí, sí lo quiero mucho, pero como el padre de mis hijos, como un amigo (…) y como una persona que sigue viendo por mis hijos económicamente (…) Entonces, a Juan siempre lo voy a querer y le voy a agradecer los hijos tan hermosos que me permitió tener”, sentenció.

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La relación entre Lety Calderón y sus hijos con Juan Collado se hizo más cercana luego de la separación del abogado de Yadhira Carrillo, según ha declarado ella misma a la prensa mexicana.