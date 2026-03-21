Camila Mario Domm, de Camila, expone supuesta falta de compromiso de Samo: "Estoy cansado de disculparlo" Mario Domm arremetió en contra de su compañero Samo por no asistir a un concierto. El cantautor se desahogó con el público.



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El grupo mexicano Camila vuelve a colocarse en el centro de la polémica, luego de que Mario Domm externara su molestia por la ausencia de su compañero Samo, en un reciente concierto que ofrecieron en Irapuato, Guanajuato, en México.

Mario Domm explota ante ausencia de Samo

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La tensión en la agrupación se hizo evidente el 19 de marzo porque Samo no se presentó al show que tenían en la Feria de las Fresas 2026.

En videos que circulan en redes sociales se ve que Mario Domm expresa su molestia frente al público, evidenciando que no era la primera vez que su compañero no asistía a un compromiso.

" Es la segunda vez que una persona nos deja plantados. Estoy cansado de disculparlo", dijo el cantautor ante los cientos de asistentes y preguntó si deseaban que se cancelara la presentación.

"Esta persona no quiso asistir al concierto. Se explicó esta mañana cuánta gente había viajado para vernos. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿debemos cancela este concierto? (…) Estamos 30 (del equipo) y falta uno. ¿Cantamos o nos vamos a la chi…?", pero el público pidió con euforia que no se fueran y solo con Domm y Pablo Hurtado deleitaron al público.

La versión de Samo

Horas antes del concierto, Samo publicó en redes un comunicado en el que avisaba que no participaría en la presentación "por motivos ajenos a su persona", los cuales dijo no poder detallar por razones de confidencialidad y ética profesional.

En el mensaje, también deseó éxito a sus compañeros y expresó tristeza por no poder estar presente.

Grupo Camila. Imagen Medios y Media/Getty Images

Las fricciones dentro de Camila

Las diferencias entre los integrantes de Camila vienen desde hace años.

En 2013, Samo dejó la agrupación para iniciar una carrera como solista, decisión que en su momento fue atribuida a tensiones personales y creativas, principalmente con Mario Domm. Tras su salida, Camila continuó durante una década como dúo.

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Años después, Samo explicó en entrevistas que la separación fue una "pausa acordada", aunque el distanciamiento se prolongó más de lo previsto, lo que terminó fracturando la relación profesional entre los integrantes.

En 2023, Camila regresó con sus tres integrantes y, aunque fue un éxito los desacuerdos y fricciones continuaron, así lo evidenció Mario Domm en el reciente concierto en Irapuato.