José Ángel Bichir

Tras accidente de José Ángel Bichir, rifan joyas para pagar cirugías: tuvo fractura facial y más secuelas

Luz Edith Rojas, ex del actor, dio a conocer que los seres queridos de este se encuentran esforzándose para poder apoyarlo. El intérprete cayó desde un tercer piso hace un mes.

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Por:Dayana Alvino
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Video José Ángel Bichir deja ver cómo va su recuperación tras caer del tercer piso de un edificio

José Ángel Bichir se encuentra actualmente en un proceso de recuperación luego de que el pasado 13 de marzo cayera desde un tercer piso durante una crisis emocional.

En medio de la delicada situación, sus seres queridos, trasciende, están haciendo lo necesario para poder apoyarlo económicamente.

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Rifan joyas para poder ayudar a

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en su recuperación

Fue la actriz Luz Edith Rojas, expareja de José Ángel Bichir, quien dio a conocer la noble acción que estarían haciendo los parientes del artista.

“Claro que quisiera ayudarlo… sé que están haciendo rifas de joyas”, dijo en entrevista para TVyNovelas, publicada este 21 de abril.

La estrella, que participa en la nueva versión de ‘La pícara soñadora’, dejó claro que forma parte de esta iniciativa por el bien de quien fuera su novio.

“Ya compré un par de boletos… y estoy tratando de localizar a su mamá para poder comprar más”, relató al medio.

“Ellos saben que lo quiero mucho… y quiero mucho a la familia. Si puedo ayudar en algo, ya sea emocional o económicamente, aquí voy a estar”, expresó.

José Ángel Bichir necesita varias operaciones

De acuerdo con la revista, José Ángel Bichir requiere no sólo cuidados de especialistas, sino también diversas operaciones para arreglar los daños que sufrió.

Entre sus lesiones, él tuvo fractura facial, daños en la nariz, traumatismo abdominal y la pérdida de varias piezas dentales.

Por ello, requiere cirugías que “no son menores”, como intervenciones reconstructivas en el rostro y un procedimiento nasal, las cuales “implican costos elevados”, reporta el medio.

Al momento del incidente, detallan, él “no contaba con estabilidad” financiera “ni con seguro médico” que pudiera servir para cubrir los gastos de rehabilitación.

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