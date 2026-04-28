Imelda Tuñón Imelda Tuñón admite que cometió un “error” al acusar a José Manuel Figueroa de supuesto abuso La actriz habló del audio en el que señala a José Manuel Figueroa de cometer presunto abuso en contra de su hermano Julián Figueroa cuando era un niño.



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Video José Manuel Figueroa reacciona a declaraciones de Imelda Tuñón: ella lo acusó de presunto abuso a Julián Figueroa

Imelda Tuñón admitió haber cometido un “error” al acusar a José Manuel Figueroa de cometer supuesto abuso en contra de su hermano Julián Figueroa cuando solo era un niño.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, la actriz expuso que sus declaraciones filtradas por el periodista Gustavo Adolfo Infante en febrero pasado eran parte de “una conversación privada” que no debía hacerse pública.

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“Fue una plática privada con una persona que no tiene nada qué ver con lo que salió. Se lo pasé a otra persona de confianza, pero yo entiendo que fue mi error el habérselo pasado sin avisarle primero qué era lo que estaba pasando”, explicó.

“No era lo que quería que se entendiera porque había muchas cosas relevantes en esa conversación”, insistió.

Sobre las acciones legales que emprendió José Manuel Figueroa en su contra a raíz de la difusión del audio, Imelda Tuñón reconoció su “error”.

“Lo voy a tener que aguantar porque fue un error nuestro… bueno, fue un error mío, entonces, ni modo, así son las cosas (…) No podemos culpar a otras personas por nuestras accione”, mencionó y reveló haber buscado al cantante para ofrecerle una explicación sobre lo sucedido.

“Le dije: ‘Yo no te quise perjudicar’. No me sirve de nada perjudicarlo, crear polémica, estoy cansada de la polémica”, resaltó.

“ Yo me había aguantado mucho tiempo callada y llegó un momento en que exploté con todas las emociones que tenía”, sentenció.

José Manuel emprende acciones legales contra Imelda Tuñón

A principios de marzo, José Manuel Figueroa informó que había emprendido acciones legales en contra de Imelda Tuñón por presunta “violencia familiar” y “violencia mediática”.

Aunque semanas después reveló que sus abogados ya trabajaban en el caso y que llegaría hasta “las últimas consecuencias”, a mediados de abril reveló a ‘Venga la Alegría’ que la viuda de su hermano no se había dejado notificar.