Carolina Flores Gómez Mamá de Carolina Flores confirma que su hija recibió indemnización millonaria antes de ser asesinada Reyna Gómez confirmó que su fallecida hija dejó una importante suma de dinero tras su muerte. Carolina Flores había recibido una indemnización millonaria meses atrás por la muerte de su papá.



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Reyna Gómez confirmó que su hija Carolina Flores recibió una indemnización millonaria antes de ser asesinada.

Según contó al periodista Fabián Pasos, la ex reina de belleza recibió una compensación económica tras la muerte de su padre, quien perdió la vida en 2022 tras sufrir un “accidente” en el que “se golpeó la cabeza”.

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“Yo sé que tú sabes la cifra (…) yo investigué cuánto se puede recibir después de un incidente de esta índole (…) y me arrojó que eran más o menos de entre un millón 800 mil dólares, a más o menos, dos millones de dólares. No necesito que me des detalles, solo quiero que me digas, ¿sí o no recibió arriba de un millón 800 mil dólares, o sea, casi los millones de dólares?”, la cuestionó el comunicador.

“Pues no, no me siento segura para darte esta respuesta, la verdad (…) pero sí recibió en su momento. Sí recibió (algo considerable), sí”, respondió.

Aunque Reyna Gómez no dio detalles ni mucho menos reveló la cantidad exacta que recibió Carolina Flores tras la muerte de su papá en California, señaló a Mafían TV que su único deseo ahora era que ese dinero le llegara “íntegro” a su nieto.

“Yo quiero que ese dinero quede íntegro para mi nieto porque así debe de ser, porque es lo que ella hubiera deseado”, aseguró.

“Yo no sé nada de su dinero, yo no sé si puso a su al bebé de beneficiario o si hizo un finiquito. No yo no sé absolutamente nada, yo lo único que sé es que ese dinero tiene que pasar al niño, es del niño ese dinero, no hay más”, insistió.

Por último, Reyna Gómez negó estar atrás de la millonaria suma de dinero que dejó su hija tras su muerte. Además, dejó declaró que la cercanía que siempre tuvo con ella nunca fue por conveniencia. Incluso, reveló que, aunque varias veces Carolina insistió en ayudarla, ella prefirió trabajar para ella.

“Desde un principio yo nunca le pedí dinero a mi hija, yo le dije: ‘dame trabajo, yo no quiero que me des dinero’ y me ayudó. Sí, claro, yo le limpiaba su departamento un día a la semana y no me da pena decirlo, nunca le pedí dinero, yo no quiero ese dinero”, sentenció.

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Las nuevas declaraciones de la mamá de Carolina Flores surgen varios días después de que los tíos paternos de la fallecida ex reina de belleza externaran al mismo periodista sus sospechas sobre el posible móvil del asesinato de su sobrina.

Según Cinthia y Javier Flores, Erika María Guadalupe Herrera y su hijo, Alejandro Sánchez, habrían orquestado el crimen contra Carolina por dinero.