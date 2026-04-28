Emiliano Aguilar

Presentador de ¡Siéntese Quien Pueda! denuncia supuestas amenazas de Emiliano Aguilar

El periodista Alex Rodríguez asegura que el hijo de Pepe Aguilar le ha enviado presuntos mensajes intimidatorios a través de redes sociales. “Me está amenazando”, dijo.

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Alex Rodríguez, presentador de ¡Siéntese Quien Pueda!, denunció las supuestas amenazas que ha recibido por parte de Emiliano Aguilar.

El periodista afirmó, durante el show del 27 de abril, que el hijo de Pepe Aguilar lleva “mucho tiempo” tratando de intimidarlo, por lo que no está dispuesto en apoyar su música.

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“Quiero decir una cosa con todo el respeto a Emiliano y sin que se enfaden conmigo, pero me parece que como show no podemos apoyar la música de un señor que me ha estado amenazando desde hace mucho tiempo a través de redes sociales”, señaló.

“Este fin de semana volvió a poner el siguiente mensaje: ‘Cuando te vea, te voy a meter un zape. Soy hombre de palabra’. Luego continuó sus agresiones contra mi a través de las conversaciones privadas”, agregó al mismo tiempo en que se mostraba en pantalla el mensaje que el hermano de Ángela Aguilar le había enviado.

La supuesta razón por la que Emiliano Aguilar estaría amenazando a periodista

Sobre la razón por la que supuestamente Emiliano Aguilar estaría amenazando a Alex Rodríguez, el presentador explicó que todo se debería a su negativa de “bailar su música”.

“Este señor porque el otro día yo no me levanté a bailar su música, estoy en todo mi derecho, porque no voy a bailar la música de nadie que me insulta a mí ni a su familia, ni mucho menos. Por no apoyarlo, comenzó a amenazarme en redes sociales con que me va a pegar”, dijo.

Por último, expuso que su fin de semana pasado había sido complicado, pues de alguna manera se sintió intimidado por el cantante. Sin embargo, le deseó lo mejor en su carrera.

“Entonces verlos a ustedes, bailando y promocionando esa canción, a mí no me gusta nada. Yo estoy por encima de todo eso, pero eso de que yo esté nervioso todo el fin de semana no hay defensa alguna de que me está amenazando (…) Llevo sin hablar de él muchísimo tiempo, meses y meses. Le deseo que haga buena música”, sentenció.

Emiliano Aguilar no reaccionó de manera inmediata a los señalamientos de Alex Rodríguez.

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