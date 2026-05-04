Met Gala

Met Gala 2026: hombre es arrestado por intentar irrumpir la alfombra roja

Momentos de caos se vivieron durante la alfombra roja de la Met Gala 2026. Un hombre fue detenido por las autoridades por intentar irrumpir el evento de moda más importante del año.

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Por:Elizabeth González
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Video Met Gala 2026: las celebs comienzan a llegar a la alfombra roja

La noche de este lunes 4 de mayo un hombre fue arrestado en el exterior del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York por intentar irrumpir la alfombra roja de la Met Gala 2026.

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De acuerdo con información de Daily Mail, el hombre fue detenido por elementos de seguridad de Nueva York al, aparentemente, intentar acercarse a las celebridades que se encontraban en el lugar.


Aunque no está claro cuál era el objetivo del hombre, cuya identidad no ha sido revelada. Sin embargo, entre sus manos llevaba un cartel y una camiseta con la leyenda “Amazon Labor Union”.

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