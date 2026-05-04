Met Gala Met Gala 2026: hombre es arrestado por intentar irrumpir la alfombra roja Momentos de caos se vivieron durante la alfombra roja de la Met Gala 2026. Un hombre fue detenido por las autoridades por intentar irrumpir el evento de moda más importante del año.



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Video Met Gala 2026: las celebs comienzan a llegar a la alfombra roja

La noche de este lunes 4 de mayo un hombre fue arrestado en el exterior del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York por intentar irrumpir la alfombra roja de la Met Gala 2026.

De acuerdo con información de Daily Mail, el hombre fue detenido por elementos de seguridad de Nueva York al, aparentemente, intentar acercarse a las celebridades que se encontraban en el lugar.

Someone attempts to enter the #MetGala red carpet and is tackled by security. pic.twitter.com/PWLlbNRAzS — New York Magazine (@NYMag) May 4, 2026