Actriz de Como Dice el Dicho que fue desahuciada es hospitalizada de emergencia por posible trombosis

Renata del Castillo, actriz que fue desahuciada y renunció a su tratamiento contra el cáncer, dio a conocer su hospitalización de emergencia en redes sociales.

Elizabeth González.
Video Actriz de Como Dice el Dicho pide oraciones desde hospital: está internada y desahuciada por cáncer

Renata del Castillo fue hospitalizada de emergencia por posible trombosis. La tarde del 18 de febrero, la actriz de ‘Como Dice el Dicho’ dio a conocer su estancia en una clínica a través de sus redes sociales.

La intérprete, que fue desahuciada y renunció a su tratamiento contra el cáncer en julio de 2024, reveló que un “dolor” en los omóplatos alertó a su oncóloga ante una posible trombosis.

“Hola bandita chula, ¿cómo están? Yo no con muy buenas noticias. Estoy en el hospital, en urgencias, porque traigo un dolor desde ayer super intenso en los omoplatos y ya se pasó a mi brazo”, reveló en Instagram.

“La oncóloga me dijo hace rato que me viniera ya, porque por la inmunoterapia que por fin ya la recibí el martes, puede ser una trombosis”, agregó.

Así informó Renata del Castillo de su hospitalización.
Así informó Renata del Castillo de su hospitalización.
Imagen Renata del Castillo / Instagram

Renata del Castillo explicó que la posible trombosis podría ser a causa de los medicamentos que ha estado recibiendo. Sin embargo, destacó que por los síntomas también podría tratarse de un preinfarto.

“Se hacen coágulos por todos los medicamentos que me ponen o un preinfarto. Así es que me van a hacer todos los análisis, pidiéndole a Dios que todo salga bien”, insistió.

La actriz de telenovelas como ‘Corona de lágrimas’ y ‘Y mañana será otro día… mejor’ se despidió de sus seguidores no sin antes pedir que oraran por su pronta recuperación.

“Oren por mí y pues aquí andamos, en urgencias del hospital”, sentenció.

Su lucha contra el cáncer

A finales de 2022, Renata del Castillo dio señales de que su salud no estaba en óptimas condiciones. Sin embargo, fue hasta febrero de 2023 que reveló que tenía un tumor en la columna.

Aunque la también actriz de Y mañana será otro día (melodrama que puedes ver en ViX) fue discreta con su tratamiento, el 11 de julio de 2024 reveló a ‘Venga la Alegría’ que había sido desahuciada, ya que el cáncer había hecho metástasis.

“Tengo cáncer cervicouterino, en el cervix. Fue como año y medio que no me hice mi papanicolaou y cuando voy, ya tenía cáncer en fase terminal, que es fase 4, y ahora tengo metástasis. El cáncer se va a otras áreas de tu cuerpo y a mí se me fue a la parte del (hueso) sacro, hacía atrás, por eso no puedo caminar, tengo otros tumores aquí (señala el abdomen) y en el sistema linfático”, detalló.

Pese a los pronósticos médicos, Renata del Castillo ha continuado con su lucha contra el cáncer a través de un tratamiento en medicina de precisión, según ha documentado ella misma en Instagram.

Video Actriz de Como Dice el Dicho “desahuciada” rompe en llanto por su hijo: quiere “verlo crecer”
