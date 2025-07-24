Estrella de ‘reality show’ revela “desgarradora” noticia sobre su lucha contra el cáncer en etapa 4

Video Estrella de reality show tiene metástasis en etapa 4: pensó que el cáncer estaba superado

La estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’, Teddi Mellencamp, compartió una lamentable noticia acerca del cáncer, en etapa 4, que padece.

A la celebridad de televisión le diagnosticaron cáncer de piel en octubre de 2022. En febrero pasado, ella reveló que la enfermedad había hecho metástasis en su cerebro y pulmones, según Page Six.

PUBLICIDAD

Teddi Mellencamp detiene su tratamiento de inmunoterapia

En medio de la batalla para vencer el padecimiento, Teddi Mellencamp destapó que se vio obligada a pausar su tratamiento de inmunoterapia debido a malestares que ha presentado.

“Básicamente, no me he sentido bien durante aproximadamente un mes, lo cual fue bastante impactante para mí y creo que me afectó mucho mentalmente”, dijo durante la emisión de su podcast ‘Two T’s in a Pod’.

Ella detalló que se sentía bien tras someterse a las cirugías y comenzar la radiación y la inmunoterapia. Sin embargo, eso cambió rápidamente, por lo que se preguntaba por qué sentía que “apenas podía abrir los ojos o hablar con claridad”.

En una cita de emergencia, su médico le señaló que enfermaría más cuanto más tiempo recibiera tratamientos de inmunoterapia.

A pesar de que antes tenía la fuerza de cuidar de sí misma y salir adelante, recientemente eso “la afectó mucho”, confesó.

“Me hicieron un montón de escáneres y todo parece estar bien, todo se está reduciendo. No ven mucho, pero eso demuestra que la razón por la que me siento tan mal físicamente es por la inmunoterapia”, explicó.

“Así que vamos a hacer una pequeña pausa en la inmunoterapia para que mi cuerpo se recupere y se sienta más fuerte”, agregó.

Ella puntualizó que, para ayudar en su mejoría, está “tomando esteroides”. Igualmente, dijo que se encuentra haciendo “todo lo posible” para recuperar su ánimo de seguir adelante.

“Nunca me había sentido así, es desgarrador”, confesó la millonaria ‘socialité’ de 44 años, quien ha recibido apoyo de sus admiradores vía redes sociales.

PUBLICIDAD

Teddi Mellencamp ha mejorado

Esta actualización sobre su condición llega a dos meses de que Teddi Mellencamp informara que ha estado mejorando.

“Hoy me hicieron una tomografía para revisar mis pulmones y se están encogiendo [los tumores], y uno de ellos se ha encogido tanto que apenas se puede ver”, contó mayo.