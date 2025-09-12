Yolanda Andrade revela cuántos años le quedan de vida: “Estoy cansada”

Video Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene

Yolanda Andrade compartió si ya puso todo lo necesario en regla con respecto a su herencia en medio de la batalla que mantiene por su salud.

“Yo lo hice [mi testamento] el año pasado, antepasado”, aseguró en entrevista con medios de comunicación como Televisa Espectáculos este 11 de septiembre.

La presentadora no detalló quiénes son sus herederos, pero sí indicó cuál es el pronóstico de vida que le han dado sus médicos.

“El doctor me dijo [que voy a vivir] de tres a cinco años, que dura mi enfermedad”, recordó la exactriz de telenovelas como ‘Sentimientos ajenos’.

¿Yolanda Andrade le tiene miedo a morir?

Con un semblante visiblemente tranquilo, Yolanda Andrade se sinceró acerca de si siente temor ante su posible fallecimiento.

“No, no le tengo miedo a la muerte, claro que no”, afirmó, “me he terapeado un chorro porque pues de todas maneras nos vamos a morir todos”.

“Como ya me dijeron cómo [voy a morir], entonces ya no le tengo miedo, ya la veo venir y ya es mejor disfrutarla”, agregó.

Actualmente, ella se encuentra bajo tratamiento para la enfermedad degenerativa que padece; sin embargo, hay momentos en los que tener que cuidarse tanto la fastidian.

“Ahorita ya me siento cansada”, confesó, “estoy en tratamiento de todo, estoy verdaderamente harta. A veces me desespero, pero tengo que aprovechar lo más que pueda”.

“Dice: ‘No comas esto, no comas lo otro, no comas lo que sea’. Y ya le dije: ‘Doctor, ya cómo ching…, me voy a ching… unos taquitos de cochinita pibil’”, contó.

Andrade relató que, en un momento, llegó a “estar inmóvil en una cama”: “Pelaba los ojos, lloraba y decía, ‘Diosito santo, ¿así me voy a quedar?’”.

Afortunadamente, ella encontró a un especialista que la ayudó a caminar y a hablar, aunque esto último lo hace aún de forma pausada.

Yolanda Andrade mantiene su fe en medio de su lucha

En esta misma oportunidad, Yolanda Andrade aceptó que su fe ha aumentado debido a la situación que está enfrentando.

“He rezado más que una Carmelita descalza, casi me meto en un convento”, expresó, “también tengo a mis santitos”.