Actor de Imperio de Mentiras sufre recaída de salud tras milagrosa recuperación: “Oren por mí”

Horacio Beamonte pidió orar por él tras reportar que había sufrido una recaída de salud. El actor había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y el cromosoma Filadelfia semanas atrás.

Video ¿Cuál es el estado de salud de actor de Imperio de Mentiras atacado por una bacteria?

Horacio Beamonte sufrió una recaída de salud tras una milagrosa recuperación luego de debatirse entre la vida y la muerte.

Este lunes 1 de julio, el actor de Imperio de Mentiras y El Amor Invencible reportó en sus redes que sería trasladado de emergencia al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en la Ciudad de México. Incluso, pidió a sus seguidores que oraran por él.

“Estoy muy mal, mi madre me va a llevar a urgencias en Nutrición INCMNSZ. Me duelen horrible las encías, no puedo masticar”, informó en Instagram.

“Tengo algo inflamado en el lado derecho del vientre y me duele cuando me aprieto, estoy muy cansado. Oren por mí”, sentenció sin dar más detalles.

El mensaje de Horacio Beamonte antes de ser trasladado a urgencias.
El mensaje de Horacio Beamonte antes de ser trasladado a urgencias.
Imagen Horacio Beamonte / Instagram


Ni Horacio Beamonte ni su madre, la actriz Lucero Campos, se han pronunciado en redes sociales desde entonces, por lo que se desconoce cómo se encuentra el intérprete de 48 años.

Actor de Imperio de Mentiras había tenido una milagrosa recuperación

El 28 de abril se reportó la hospitalización de Horacio Beamonte a causa de una “bacteria en la sangre”. Según explicó su madre, esa bacteria es la que habían estado atacando los médicos ya que hay “un cromosoma Filadelfia que había estado atacando las células buenas”.

El actor había sido diagnosticado previamente con leucemia linfoblástica aguda, “prácticamente cáncer en la sangre” y llevaba “17 días” internado en Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El 2 de junio, Televisa Espectáculos informó que Beamonte había tenido una milagrosa recuperación, ya que "la leucemia linfoblástica aguda y el cromosoma Filadelfia” ya no aparecían en su sangre, lo que en términos médicos esto significaba que el actor estaba “en un proceso de remisión de cáncer”.

“La remisión no es lo mismo que una curación, pero llegar a una remisión completa y prolongada puede indicar que el cáncer está bajo control e incluso puede ser erradicado", explicó él mismo en sus redes.

