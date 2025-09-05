Video Ante el temor de contagiarse de covid, Anel reacciona molesta con los reporteros por no guardar su distancia

La salud de Anel Noreña, exesposa de José José, habría estado en riesgo tras sufrir un presunto “conato de infarto cerebral”.

La presentadora Linet Puente reveló en ‘Ventaneando’ que la exmodelo canceló de último momento su encuentro por problemas de salud de los que no se le dieron detalles inmediatos.

“Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Anel Noreña… una entrevista que le íbamos a hacer… y de repente nos enteramos que no pudo llegar porque le dio un infarto”, dijo en la emisión del viernes 5 de septiembre.

“Después de eso intentamos comunicarnos con ella y nos dijeron que estaba de vacaciones y pues no, resultó que efectivamente sufrió, pues como digamos, un conato de infarto cerebral”, agregó la periodista Rosario Murrieta.

Lo que se sabe de la salud de Anel Noreña

De acuerdo con la comunicadora, el episodio quedó en un susto, ya que la actriz de 80 años recibió atención inmediata y ya está fuera de peligro.

“Por fortuna cuando se sintió mal, cuando empezaba a sentirse mal, iba pasando por un hospital (…) se metió rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores”, comentó sin revelar la fecha en que habría ocurrido el episodio.

“Acaba de regresar a su casa. Sí recibió atención médica, por supuesto y en unos días más estará de vuelta ya trabajando”, sentenció Murrieta.

Hasta el momento ni Anel Noreña, ni sus hijos, José Joel y Marysol Sosa, han confirmado o desmentido dicha información.