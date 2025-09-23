Sabine Moussier es diagnosticada con enfermedad incurable: le causa “un dolor terrible”

Video ¿Andrés García abusó de Sabine Moussier en grabación de telenovela?: ella lo aclara

Sabine Moussier habló del padecimiento que le fue detectado recientemente y por el que tiene que soportar fuertes malestares.

La actriz habló de los síntomas que la afectan y detalló cómo se encuentra actualmente pues la afección por ahora no tiene una cura.

Sabine Moussier sufre por esta enfermedad

Sabine Moussier compartió los detalles de su problema de salud durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado.

“Me diagnosticaron hace poquito neuropatía de fibras pequeñas”, reveló la villana de telenovelas como Perdona Nuestros Pecados, que puedes ver aquí en ViX.

“Es una enfermedad autoinmune y entonces, todo el sistema autónomo… que haz de cuenta, tú dices, ‘voy a levantar el brazo, voy a hacer así los dedos, voy a abrir y cerrar los ojos’, eso no es autónomo, eso es lo que haces como consciente”, explicó.

Ahondando acerca de lo que le sucede, ella expuso: “Todo lo que hace tu cuerpo mientras yo estoy hablando contigo, mi cerebro está pensando, mi corazón está palpitando, mis pulmones, los intestinos están trabajando, la piel, ¿no? Y todo eso se ve afectado”.

La también modelo aseguró que “fue muy difícil llegar” a saber qué era lo que la afectaba. Actualmente, tiene “controlada” la condición, ya que esta no tiene cura.

“De repente sí tengo mis brotes y me duele todo el cuerpo, es un dolor terrible”, contó al respecto de lo que debe tolerar.

Moussier reconoció que las dificultades en su bienestar, pues igualmente luchó con la enfermedad de Lyme y la operaron de la cadera, sí causaron que perdiera oportunidades de trabajo.

Sabine Moussier está bajo tratamiento

El pasado mes de abril, Sabine Moussier aseveró a Televisa Espectáculos que “ya aprendí a vivir con el dolor”.

“Sí, estoy en tratamiento. Tomo mi medicamento y, con él, perdón por lo que voy a decir, pero el dolor me la pel…”, externó animada.