Sabine Moussier

Sabine Moussier es diagnosticada con enfermedad incurable: le causa “un dolor terrible”

La actriz dio a conocer que, después de buscar sin éxito qué padecimiento la afectaba, finalmente sabe qué ocasiona sus malestares.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Andrés García abusó de Sabine Moussier en grabación de telenovela?: ella lo aclara

Sabine Moussier habló del padecimiento que le fue detectado recientemente y por el que tiene que soportar fuertes malestares.

La actriz habló de los síntomas que la afectan y detalló cómo se encuentra actualmente pues la afección por ahora no tiene una cura.

PUBLICIDAD

Sabine Moussier sufre por esta enfermedad

Sabine Moussier compartió los detalles de su problema de salud durante una entrevista con el presentador Yordi Rosado.

Más sobre Sabine Moussier

Mujer de la que Sabine Moussier se habría enamorado fue su compañera de reality show
1:11

Mujer de la que Sabine Moussier se habría enamorado fue su compañera de reality show

Univision Famosos
Sabine Moussier “explora” al intentar relación con una mujer: “Sigo amando a esa persona”
0:47

Sabine Moussier “explora” al intentar relación con una mujer: “Sigo amando a esa persona”

Univision Famosos
Sabine Moussier ventila relación con otra mujer y revela: “El amor es lo que más importa”
2 mins

Sabine Moussier ventila relación con otra mujer y revela: “El amor es lo que más importa”

Univision Famosos
¿Andrés García abusó de Sabine Moussier en grabación de telenovela?: ella lo aclara
1:11

¿Andrés García abusó de Sabine Moussier en grabación de telenovela?: ella lo aclara

Univision Famosos
Sabine Moussier se quiebra al revelar abuso de un actor en telenovela: “Me quedé petrificada”
1 mins

Sabine Moussier se quiebra al revelar abuso de un actor en telenovela: “Me quedé petrificada”

Univision Famosos
Hija de Sabine Moussier ya tiene 21 años y parece su clon: ¡Te sorprenderás!
0:56

Hija de Sabine Moussier ya tiene 21 años y parece su clon: ¡Te sorprenderás!

Univision Famosos
Paty Navidad acusa a Sabine Moussier de "meterse" con su novio cibernético de años
2 mins

Paty Navidad acusa a Sabine Moussier de "meterse" con su novio cibernético de años

Univision Famosos
Sabine Moussier arremete contra Jacky Bracamontes por supuesto conflicto: "Me mandó a la banqueta"
2 mins

Sabine Moussier arremete contra Jacky Bracamontes por supuesto conflicto: "Me mandó a la banqueta"

Univision Famosos
Sabine Moussier hace picantes revelaciones sobre su romance con Fernando Colunga
0:48

Sabine Moussier hace picantes revelaciones sobre su romance con Fernando Colunga

Univision Famosos
Sabine Moussier da íntimos detalles de su romance con Fernando Colunga: "Monumento"
2 mins

Sabine Moussier da íntimos detalles de su romance con Fernando Colunga: "Monumento"

Univision Famosos

“Me diagnosticaron hace poquito neuropatía de fibras pequeñas”, reveló la villana de telenovelas como Perdona Nuestros Pecados, que puedes ver aquí en ViX.

“Es una enfermedad autoinmune y entonces, todo el sistema autónomo… que haz de cuenta, tú dices, ‘voy a levantar el brazo, voy a hacer así los dedos, voy a abrir y cerrar los ojos’, eso no es autónomo, eso es lo que haces como consciente”, explicó.

Ahondando acerca de lo que le sucede, ella expuso: “Todo lo que hace tu cuerpo mientras yo estoy hablando contigo, mi cerebro está pensando, mi corazón está palpitando, mis pulmones, los intestinos están trabajando, la piel, ¿no? Y todo eso se ve afectado”.

La también modelo aseguró que “fue muy difícil llegar” a saber qué era lo que la afectaba. Actualmente, tiene “controlada” la condición, ya que esta no tiene cura.

“De repente sí tengo mis brotes y me duele todo el cuerpo, es un dolor terrible”, contó al respecto de lo que debe tolerar.

Moussier reconoció que las dificultades en su bienestar, pues igualmente luchó con la enfermedad de Lyme y la operaron de la cadera, sí causaron que perdiera oportunidades de trabajo.

Sabine Moussier está bajo tratamiento

El pasado mes de abril, Sabine Moussier aseveró a Televisa Espectáculos que “ya aprendí a vivir con el dolor”.
“Sí, estoy en tratamiento. Tomo mi medicamento y, con él, perdón por lo que voy a decir, pero el dolor me la pel…”, externó animada.

En ese instante, ella puntualizó que ya pedía que los médicos pudieran decirle qué tenía pues anhelaba “estar bien para mis hijos”, Camila y Paulo.

Relacionados:
Sabine Moussierfamosos enfermosFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD