Actriz de Como Dice el Dicho tiene agua en los pulmones: deberá usar oxígeno permanente

Video Actriz de Como Dice el Dicho pide oraciones desde hospital: está internada y desahuciada por cáncer

Renata del Castillo, actriz de Como Dice el Dicho que fue desahuciada y renunció a su tratamiento contra el cáncer en 2024, fue diagnosticada con agua en los pulmones y tumores.

La noche del 20 de febrero, la intérprete de 42 años reveló detalles de su salud en Instagram luego de ser ingresada de emergencia al hospital ante síntomas de una posible trombosis.

PUBLICIDAD

“Ya me hicieron el electroencefalograma y otras cositas. Mi corazón está perfecto, bendito Dios, pero lo pulmones son los que están malitos”, informó.

“Traen ahí unos tumorcillos encendidos y en el izquierdo se me metió un 10% o 15% de agua. Estamos esperando que me hagan otra tomografía pero con contraste”, agregó.

Renata del Castillo reveló que debido a los síntomas de una posible trombosis tras presentar dolor “super intenso en los omoplatos” que luego se pasó a su brazo, recibiría un tratamiento especial, ya que en sus estudios habían salido “dos coágulos”.

“Pues las cosas están así. Sí salieron dos coágulos muy pequeñitos, uno más pequeño que el otro, eso es lo bueno, por eso no se veían en la tomografía. Me dice el doctor que no hay nada de qué alarmarse porque son demasiado pequeños”, dijo.

Renata del Castillo fue diagnosticada con agua en los pulmones tras síntomas de trombosis. Imagen Renata del Castillo / Instagram



“Me van a poner un par de inyecciones especiales para que no se me hagan más coágulos en el cuerpo y deshacer con el paso del tiempo estos dos pequeños”, explicó.

Finalmente, con un semblante tranquilo, Renata del Castillo informó que debido a sus problemas de salud tendría que usar oxígeno de manera permanente.

“Estoy más tranquila, habrá que comprar un oxígeno ya permanente y unas pastillas que debo de tomar todos los días y a parte otros medicamentos. Así las cosas”, sentenció sin revelar cuándo sería dada de alta del hospital.

Su lucha contra el cáncer

Renata del Castillo reveló en febrero de 2023 que tenía un tumor en la columna.

PUBLICIDAD

Aunque la también actriz de Y mañana será otro día (melodrama que puedes ver en ViX) fue discreta con su tratamiento, el 11 de julio de 2024 compartió en ‘Venga la Alegría’ que había sido desahuciada, ya que el cáncer había hecho metástasis.

“Tengo cáncer cervicouterino, en el cervix. Fue como año y medio que no me hice mi papanicolaou y cuando voy, ya tenía cáncer en fase terminal, que es fase 4, y ahora tengo metástasis. El cáncer se va a otras áreas de tu cuerpo y a mí se me fue a la parte del (hueso) sacro, hacia atrás, por eso no puedo caminar, tengo otros tumores aquí (señala el abdomen) y en el sistema linfático”, explicó.

La actriz de telenovelas renunció a su tratamiento contra el cáncer debido a que el tratamiento le estaba ocasionando sangrados. Incluso, detalló que estuvo a punto de morir en dos ocasiones a causa de “hemorragias” y “radiaciones”.

Pese a los pronósticos médicos, Renata del Castillo ha continuado con su lucha contra el cáncer a través de un tratamiento en medicina de precisión, según ha documentado ella misma en Instagram.