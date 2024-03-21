Famosos

Actriz de Como dice el dicho que fue “desahuciada”, ahora solicitan donadores de sangre “urgente”

La actriz Renata de Castillo fue diagnosticada con un tumor en la columna. Actores como Andrés Palacios y Daniela Schmidt estuvieron recaudando fondos para costear su operación y tratamiento. Ahora la intérprete necesita donadores de sangre.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Al igual que Chyno Miranda, estos 8 famosos han batallado sus enfermedades en secreto

A finales de 2022, la actriz Renata del Castillo compartió en sus redes sociales señales de que su salud no estaba en óptimas condiciones. Sin embargo, fue en febrero de 2023 cuando se reveló que había sido diagnosticada con un tumor en la columna.

La situación de Renata era crítica, y los costos de la cirugía de columna que necesitaba eran prohibitivos. Ante esta difícil realidad, sus colegas del medio artístico, incluyendo a Daniela Schmidt y Andrés Palacios, se unieron para recaudar fondos y apoyar a la actriz en su proceso de recuperación: la meta eran 250 mil pesos (casi 15 mil dólares).

PUBLICIDAD

“Hace unos meses Renata fue diagnosticada con una masa en las lumbares que le está oprimiendo el nervio ciático. Rápidamente este dolor ha progresado, así como el tamaño de la masa, dejando a Renata en silla de ruedas”, explicó Schmidt a través de la página donadora.org en 2023.

Renata del Castillo fue diagnosticada con un tumor en la columna.
Renata del Castillo fue diagnosticada con un tumor en la columna.
Imagen Renata del Castillo / Instagram


“Renata no cuenta con seguro médico y le urge una operación: Laminectomía con resección de tumor parcial con descompresión de raíces nerviosas, para poder volver a caminar, poder atender a su hijo y enfrentar la etapa que sigue que es el tratamiento del tumor”, continuó.

Más sobre Famosos

Lupillo Rivera afirma que Belinda se tomaba fotos y se “las mandaba”: “Nunca agarré mi celular”
3 mins

Lupillo Rivera afirma que Belinda se tomaba fotos y se “las mandaba”: “Nunca agarré mi celular”

Univision Famosos
Niurka asevera que la polémica con Juan Osorio le "arrebató la inocencia"
1:11

Niurka asevera que la polémica con Juan Osorio le "arrebató la inocencia"

Univision Famosos
Ana Patricia así disfruta de un "amor sincero" tras anunciar su separación: "Te llena de besos"
0:56

Ana Patricia así disfruta de un "amor sincero" tras anunciar su separación: "Te llena de besos"

Univision Famosos
Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira: él la demandó por millones
2 mins

Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira: él la demandó por millones

Univision Famosos
Muere madre de Iker 'El Niño Millonario': el pequeño acababa de celebrar su cumpleaños 9 junto a ella
1:02

Muere madre de Iker 'El Niño Millonario': el pequeño acababa de celebrar su cumpleaños 9 junto a ella

Univision Famosos
¿Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos porque está embarazada?: amigo deja dudas
1 mins

¿Ángela Aguilar cancela conciertos en Estados Unidos porque está embarazada?: amigo deja dudas

Univision Famosos
Hombre de 80 años asegura haber tenido romance con Shakira: tendría pruebas
0:59

Hombre de 80 años asegura haber tenido romance con Shakira: tendría pruebas

Univision Famosos
Mamá de Iker ‘El niño millonario’ supo que tenía enfermedad en fase terminal cuando él era bebé
2 mins

Mamá de Iker ‘El niño millonario’ supo que tenía enfermedad en fase terminal cuando él era bebé

Univision Famosos
Gabriel Soto protagoniza nuevo videoclip de Yuri: la cantante pone como condición no besarlo
0:54

Gabriel Soto protagoniza nuevo videoclip de Yuri: la cantante pone como condición no besarlo

Univision Famosos
Muere la mamá de Iker, ‘El niño millonario’ que conquistó a Karol G: lo deja huérfano a sus 9 años
2 mins

Muere la mamá de Iker, ‘El niño millonario’ que conquistó a Karol G: lo deja huérfano a sus 9 años

Univision Famosos

Finalmente y al lado de algunas fotografías junto a la actriz Renata del Castillo, Daniela Schmidt explicó cómo sería repartida la cantidad que lograra ser recaudada.

“Necesitamos reunir 250 mil pesos para cubrir la operación que le permita a Renata volver a caminar, medicamentos y manutención de su hijo. Los fondos se van a repartir de la siguiente manera: Costo operación: 150 mil pesos. Recuperación y medicamentos 50 mil pesos. Renta, luz, agua, gas, despensa 50 mil pesos”, sentenció.

Renata del Castillo en su terapia de recuperación.
Renata del Castillo en su terapia de recuperación.
Imagen Renata del Castillo / Instagram


A finales de 2023, Renata retomó sus actividades en redes sociales. Documentó su proceso de recuperación y compartió detalles sobre los tratamientos con radioterapia que estaba recibiendo.

Solicitan donadores de sangre con “urgencia”

Casi un año después de comenzar su tratamiento y una notable mejoría de la también actriz de ‘Control Z’ y ‘Cuando seas mía’, famosos como Andrés Baida, Larisa Mendizábal y Daniela Schmidt solicitaron donadores de sangre con “urgencia” para la intérprete en San Luis Potosí.

PUBLICIDAD

“Por favor, gente en San Luis Potosí, URGEN 8 donadores para Reni del Castillo”, escribieron este 20 de marzo de 2024 sin dar detalles sobre la salud de Renata del Castillo.

Solicitan donadores de sangre para la actriz de 'Control Z' y 'Como dice el dicho'.
Solicitan donadores de sangre para la actriz de 'Control Z' y 'Como dice el dicho'.
Imagen Instagram

A Renata del Castillo la habían desahuciado: su última publicación de Instagram

A principios de marzo, Renata del Castillo dejó al descubierto que tras ser diagnosticada con un tumor en la columna, también fue “desahuciada” por los médicos.

La actriz celebró su cumpleaños a principios de marzo de 2024.
La actriz celebró su cumpleaños a principios de marzo de 2024.
Imagen Renata del Castillo / Instagram


“Más feliz y agradecida con la vida, con Dios, con mis hermanos elegidos, con mi Tita, con mi Mateo. ¡Un año más de vida! ¡Imagínense! ¡Cuando hace año y 4 meses me habían desahuciado! ¡Y estar viva, vivir el hoy, el presente, es lo más valioso!”, escribió el pasado 2 de marzo.

“Reí, canté, lloré, abracé. ¡Cómo bebí y ame! ¡Gracias a cada uno que comparto este momento! ¡Los amo profundamente y a seguir creciendo, aprendiendo y viviendo el presente que es lo único seguro! ¡Los amo! ¡Gracias Dios!”, enfatizó.

Relacionados:
FamososTelevision

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD