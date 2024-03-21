Actriz de Como dice el dicho que fue “desahuciada”, ahora solicitan donadores de sangre “urgente”

Video Al igual que Chyno Miranda, estos 8 famosos han batallado sus enfermedades en secreto

A finales de 2022, la actriz Renata del Castillo compartió en sus redes sociales señales de que su salud no estaba en óptimas condiciones. Sin embargo, fue en febrero de 2023 cuando se reveló que había sido diagnosticada con un tumor en la columna.

La situación de Renata era crítica, y los costos de la cirugía de columna que necesitaba eran prohibitivos. Ante esta difícil realidad, sus colegas del medio artístico, incluyendo a Daniela Schmidt y Andrés Palacios, se unieron para recaudar fondos y apoyar a la actriz en su proceso de recuperación: la meta eran 250 mil pesos (casi 15 mil dólares).

“Hace unos meses Renata fue diagnosticada con una masa en las lumbares que le está oprimiendo el nervio ciático. Rápidamente este dolor ha progresado, así como el tamaño de la masa, dejando a Renata en silla de ruedas”, explicó Schmidt a través de la página donadora.org en 2023.

Renata del Castillo fue diagnosticada con un tumor en la columna. Imagen Renata del Castillo / Instagram



“Renata no cuenta con seguro médico y le urge una operación: Laminectomía con resección de tumor parcial con descompresión de raíces nerviosas, para poder volver a caminar, poder atender a su hijo y enfrentar la etapa que sigue que es el tratamiento del tumor”, continuó.

Finalmente y al lado de algunas fotografías junto a la actriz Renata del Castillo, Daniela Schmidt explicó cómo sería repartida la cantidad que lograra ser recaudada.

“Necesitamos reunir 250 mil pesos para cubrir la operación que le permita a Renata volver a caminar, medicamentos y manutención de su hijo. Los fondos se van a repartir de la siguiente manera: Costo operación: 150 mil pesos. Recuperación y medicamentos 50 mil pesos. Renta, luz, agua, gas, despensa 50 mil pesos”, sentenció.

Renata del Castillo en su terapia de recuperación. Imagen Renata del Castillo / Instagram



A finales de 2023, Renata retomó sus actividades en redes sociales. Documentó su proceso de recuperación y compartió detalles sobre los tratamientos con radioterapia que estaba recibiendo.

Solicitan donadores de sangre con “urgencia”

Casi un año después de comenzar su tratamiento y una notable mejoría de la también actriz de ‘Control Z’ y ‘Cuando seas mía’, famosos como Andrés Baida, Larisa Mendizábal y Daniela Schmidt solicitaron donadores de sangre con “urgencia” para la intérprete en San Luis Potosí.

“Por favor, gente en San Luis Potosí, URGEN 8 donadores para Reni del Castillo”, escribieron este 20 de marzo de 2024 sin dar detalles sobre la salud de Renata del Castillo.

Solicitan donadores de sangre para la actriz de 'Control Z' y 'Como dice el dicho'. Imagen Instagram

A Renata del Castillo la habían desahuciado: su última publicación de Instagram

A principios de marzo, Renata del Castillo dejó al descubierto que tras ser diagnosticada con un tumor en la columna, también fue “desahuciada” por los médicos.

La actriz celebró su cumpleaños a principios de marzo de 2024. Imagen Renata del Castillo / Instagram



“Más feliz y agradecida con la vida, con Dios, con mis hermanos elegidos, con mi Tita, con mi Mateo. ¡Un año más de vida! ¡Imagínense! ¡Cuando hace año y 4 meses me habían desahuciado! ¡Y estar viva, vivir el hoy, el presente, es lo más valioso!”, escribió el pasado 2 de marzo.